مشاهد خاصة توثق استهداف واختطاف ضابط أمن في غزة

רשת אל-ג'זירה פרסמה תיעוד מהרגעים בהם נורה מפקד ביטחון הפנים של חמאס, מועיין אל-עראביד, שניות לפני לכידתו. לוחמי יחידה מיוחדת של שירות הביטחון הכללי הם שעמדו מאחורי תפיסת המחבל.

המבצע, שהתנהל תחת פיקוד הדרום, נמשך מספר שעות במרחב הסמוך לעיר עזה ולווה בתקיפות אוויריות ממוקדות של חיל האוויר לצורך אבטחת הלוחמים. בתום הפעילות נלכד אל-עראביד כשהוא פצו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאירוע ומסר כי המעצר יצא לפועל על-ידי צה"ל ושב"כ "בפעולה נועזת" בסמוך לביתו של אל-עראביד.

נתניהו הוסיף: "הוא אחד מראשי חמאס הבכירים ביותר, והיה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו, על הסתרת בכירי חמאס ועל בניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור. לאחרונה הוא עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס בעזה, בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה וסייע בביצוע פעולות טרור נגד כוחותינו ואזרחינו".

לאחר המעצר אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ: "לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס - וזו המדיניות שלנו: לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם".