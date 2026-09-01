מפקד חרדי המשרת ביחידה טכנולוגית מובחרת החליט לסיים את שירותו הצבאי בימים האחרונים, בעקבות הנחיה מפורשת של הרב אברהם סלים, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, כך נחשף בכאן חדשות.

במהלך שיחה בין השניים, פנה הרב סלים אל המפקד ואמר: "עזוב את צה"ל כי הוא במלחמה עם בני התורה, וכדי שהמשפחה שלך לא תיפגע בגלל שאתה חייל".

בהמשך הוסיף הרב והבהיר את גבולות המותר: "אתה יכול ללכת למילואים, אבל אל תיקח חלק במשהו שיקשר אותך יותר לצבא".

מנגד, החייל סיפר כי בתחילת מסלולו הצבאי, ובפרט סביב פרוץ אירועי 7 באוקטובר, זכה לתמיכה וגיבוי מצד כמה מבכירי הרבנים.

עם זאת, ככל שהעמיק השבר הציבורי סביב חוק הגיוס והחלה החרפה בצעדי האכיפה והסנקציות נגד עריקים, החלה תמיכת המנהיגות הרוחנית להתפוגג.

בסביבתו של הרב סלים אישרו את פרטי המקרה.