מהלך מדיני חדש המתגבש בין חברות האיחוד האירופי עשוי לשנות מהקצה אל הקצה את מנגנון קבלת ההחלטות בנושאי חוץ בגוש - ולפגוע בישראל.

קבוצה של 11 מדינות חברות חוברות יחד במטרה להוביל מתווה של מעבר מהעיקרון שדורש הסכמה מלאה ופה אחד של כל 27 המדינות, לעבר מודל של הצבעה לפי רוב מיוחס.

משמעותה של ההצעה היא ביטול היכולת של מדינה בודדת להטיל וטו ולסיכול החלטות רחבות של יתר חברות הארגון. המדינות שעומדות מאחורי היוזמה טוענות כי השימוש התכוף בזכות הווטו בשנים האחרונות גרם לשיתוק מתמשך של האיחוד בזירה הגלובלית.

את המכתב שקורא ליישום השינוי ניסחו וחתמו נציגי גרמניה - המדינה המובילה את המהלך - לצד אוסטריה, דנמרק, בלגיה, פינלנד, צרפת, לוקסמבורג, הולנד, רומניה, ספרד ושוודיה.

המהלך עורר עניין רב בהקשר הישראלי, שכן הדיון סביב מדיניות החוץ נוגע במישרין גם לסוגיות הקשורות לירושלים. גרמניה, על פי דיווחים, מביעה התנגדות להמשך דרישת ההסכמה פה אחד בכל הנוגע לסחר עם התנחלויות.

במידה והשינוי יאושר, היכולת של מדינה יחידה לבלום מהלכים כמו הטלת סנקציות תצטמצם במידה ניכרת.

המהלך אינו קובע מראש קבלת החלטות נגד ישראל, אך מציב אתגר למציאות שבה נהנתה ישראל לאורך השנים מגיבוי של מדינות ידידותיות - כמו הונגריה בעבר או צ'כיה כיום.