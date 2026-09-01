עאדל אל-חמאמדה, פובליציסט ערבי-ישראלי, הציג את מאזן היתרונות והחסרונות בהצטרפותו של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"ם.

במאזן היתרונות ציין אל-חמאמדה כי נוכחות יהודית ברע"ם בולמת את הטענה שהמפלגה תומכת בטרור, וכי השותפות עם סגלוביץ' היא הקלף של רע"ם לכניסה לממשלה ולהשפעה על קבלת ההחלטות.

עוד טען כי אם סגלוביץ' ייכנס לממשלה הוא יתפטר מהכנסת, ובכך יאפשר כניסה של חבר כנסת ערבי אחר במקומו.

ברשימת החסרונות מנה אל-חמאמדה את האפשרות שרע"ם לא תיכנס לממשלה, ואז סגלוביץ' יתפוס מושב בכנסת שהושג בקולות הערבים.

לדבריו, אין ערובה לכך שסגלוביץ' לא ייכנס לקואליציה של איזנקוט בתרחיש שבו רע"ם עצמה לא תהיה חלק ממנה.

אל-חמאמדה ציין עוד כי שותפות של יהודי ברע"ם גורמת למפלגה לאבד את תפקידה ההיסטורי כמפלגה בעלת זהות אסלאמית.