יוסף ג'בארין, יו"ר מפלגת חד"ש והרשימה המשותפת, מציב יעד שאפתני להשיג הישג אלקטורלי משמעותי בבחירות הקרובות לכנסת, שיתקיימו ב־27 באוקטובר.

בשיחה עם בסאם ג'אבר בערוץ "הלא TV" ובאתר "פאנט" הביע ג'בארין אופטימיות באשר לאפשרות שהרשימה המשותפת תזכה ביותר משמונה מושבים בכנסת, והעריך כי כל מפלגה ערבית מלבד הרשימה המשותפת ורע"מ לא תוכל לעבור את אחוז החסימה.

ג'בארין ציין את אכזבתו מהתנהלות הנהגת רע"מ, שלא הובילה בסופו של דבר לצירופה של רע"מ לרשימה המשותפת, המורכבת מחד"ש, תע"ל ובל"ד.

לדבריו, מסיבת העיתונאים אמש, שבה הוכרז על צירוף יואב סגלוביץ' לרע"מ, לימדה כי להנהגת רע"מ הייתה מלכתחילה תוכנית פוליטית אחרת במקום חבירה לרשימה המשותפת.

בהקשר זה ציין ג'בארין כי אם רע"מ הייתה מצטרפת לרשימה המשותפת, ניתן היה להגיע בבחירות ל־17 ואפילו ל־18 מושבים בכנסת.

חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, ניסה לקדם הסכמה על חלוקת תפקידים בין רע"מ לרשימה המשותפת, שלפיה רע"מ תצטרף לקואליציית שינוי, והרשימה המשותפת תאפשר בהצבעה חד־פעמית את הכתרת קואליציה חלופית במקום ממשלת הימין.