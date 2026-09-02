בליכוד מגבשים מהלכים שנועדו להביא לפירוק מפלגת "עמך ישראל", ימים ספורים בלבד לאחר שעופר וינטר הודיע על השקתה.

בחדשות 12 דווח כי לפי התוכנית המתגבשת, לוינטר הוצע להשתבץ במקום השני ברשימה המאוחדת של בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין, תוך מתן מקום נוסף לנציג ממפלגתו בעשירייה הראשונה.

במקביל, המתווה כולל שריון של שניים מאנשיו ברשימת הליכוד. בליכוד מסמנים את מס' 2 של וינטר, יוסף חדאד, כמועמד להשתלב ברשימתם - הצעה שהופנתה אליו עוד טרם הצטרפותו לווינטר.

ההצעה שנבחנת כוללת התחייבות לפיה לאחר הבחירות תוכל סיעתו של וינטר להתפצל לסיעה עצמאית.

במערכת הפוליטית מעריכים כי במידה והמהלך לא יצא לפועל, בליכוד ינקטו בקו הסברתי המזהיר מפני אובדן קולות לגוש הימין, תוך הפחתת קמפיין התקפי ישיר נגד וינטר.

בשלב זה וינטר מסרב להצעה. במקביל, הוא מקיים מגעים מול המפלגה הכלכלית בראשות ירון זליכה ומול מפלגת "הציבור החרדי".

בתגובה ללחצים הפוליטיים, פרסמו עופר וינטר ויוסף חדאד הודעה רשמית בה ציינו כי "עם ישראל דורש משהו חדש, לא עוד מאותו הדבר. מי שמבקש באמת לשלב חרדים בצה"ל, באמת לתת למשרתים ולמשפחותיהם, באמת להביא להכרעה, עמך ישראל היא הכתובת היחידה עבורו. לא נהיה שכפ"ץ של גפני וגולדקנופף על חשבון המשרתים".