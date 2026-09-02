נתניהו למפלגות הקטנות: תתאחדו או שתפרשו צילום: 'מעלה - המרכז לציונות דתית'

ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך אמש (שלישי) מפגש עם עשרות מנהיגים, רבנים, רבניות ואישים משפיעים מהציונות הדתית - ביוזמת 'מעלה - המרכז לציונות דתית'.

במרכז השיחה עמדה הערכות המחנה הימני לקראת הבחירות והצורך בגיבוש איחודים פוליטיים.

במהלך המפגש התייחס נתניהו לחשיבות החיבורים בימין ואמר למשתתפים: "צריך להגיד למפלגות הקטנות, קודם כל תתאחדו. או שתתאחדו או שתפרשו. לשמחתי שמעתי שבצלאל סמוטריץ' ופייגלין התאחדו - יופי. כל הכבוד".

בין היתר לקחו חלק במפגש הרב איתן אייזמן, הרב יגאל לוינשטיין, הרב חגי לונדין, הרב אורי שרקי, הרב אריאל בראלי, הרב יוסף צבי רימון, הרב מאיר אילביץ', הרב בן-ציון אלגאזי, הרב יוסי וייצן, לצד הרבניות רבקה שמעון, יפה גיסר, דנה סליי, עידית שילה ונציגי ארגון 'מעלה'.