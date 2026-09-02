גוברת הדריכות במערכת הביטחון מפני אפשרות של הסלמה מול הרפובליקה האסלאמית.

במהלך דברים שנשא בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה", שרטט שר הביטחון ישראל כ"ץ את תמונת המצב המודיעינית והסביר כי ההידוק הכלכלי והעלייה בחיכוך מול המשטר בטהרן עלולים להוביל אותו לבחור בנתיב של עימות צבאי גלוי מול ישראל.

שר הביטחון עמד על העיתוי המועדף על האיראנים לביצוע פעולות איבה ואמר: "הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, כי הם הרי שונאי יהודים. שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר".

לצד זאת, הרגיע כ"ץ והבהיר כי במערכת הביטחון נערכו מבעוד מועד לכל התרחישים. "אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה בתיאום עם ארצות הברית".

בדבריו הדגיש כי ישראל לא תעבור לסדר היום ולא תגלה סובלנות כלפי שום ניסיון לפגוע בשטחה, ללא קשר לתירוץ או לזירה שדרכה יבחר האויב לפעול.

"אם יתקפו בגלל לבנון, בגלל שומרון, בגלל עזה, בגלל שמתחשק להם, המטוסים שלנו מוכנים להמריא", סיכם שר הביטחון.