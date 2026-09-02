הרב דב לנדו והרב משה הלל הירש, מנהיגי הציבור הליטאי, תומכים ביוזמה החרדית "כלא אלף", שנועדה להעניק אלף שקלים לעריקים חרדים עבור כל יום שבו הם שוהים בכלא צבאי. כך פורסם הבוקר (רביעי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות ברשת ב'.

המיזם הושק בימים האחרונים בעקבות התגברות המעצרים של צעירים חרדים עריקים. מטרתו להוות מעין פוליסת ביטוח עבור העריקים, כאשר הנרשמים למיזם ישלמו סכומי כסף קטנים וקבועים, ובמקרה של מעצר תעניק הקופה המשותפת אלף שקלים עבור כל יום בכלא הצבאי.

לדברי יוזמי המיזם, מטרתו היא "להוציא את העוקץ" ממעצר העריק, כך שצעיר חרדי לא יחשוש להיעצר ויוכל להתנחם בפרס הכספי. עד כה נותר המיזם פעולה של מספר רבנים ועסקנים חרדים.

כעת, לאחר שהעסקנים נפגשו עם בכירי ההנהגה הליטאית החרדית וקיבלו את ברכתם, זוכה היוזמה לתמיכה ציבורית רחבה יותר. בנוסף התקיימו פגישות עם הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של מפלגת ש"ס.

לפי הפרסום, התמיכה במיזם מגיעה על רקע המאבק בניסיונות המדינה לגייס את בני הציבור החרדי.