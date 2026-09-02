יאן שמלא, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת חומרי ההרדמה למחיות פירות לתינוקות של מותג "פרינוק".

שמלא חשוד בהרעלה מכוונת, בשימוש ברעל במטרה לסכן חיים, בגניבה ובטיפול רשלני בתרופות.

נציג המשטרה טען בדיון הארכת מעצרו של החשוד כי החדיר בכוונה את חומרי ההרדמה למחיות הפירות כדי להרעיל את התינוקות. המשטרה מייחסת לו עבירות של שימוש ברעל תוך סיכון חיי אדם וטיפול רשלני בתרופות.

סנגורו טען בדיון כי החשוד מתמודד עם מאניה-דיפרסיה, ובעקבות זאת הוא הופנה לבדיקה פסיכיאטרית שבסיומה נקבע כי הוא כשיר למעצר. בית המשפט האריך את מעצרו עד ליום ראשון.