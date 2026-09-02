השר לשעבר רון דרמר, נאם בכנס הקואליציה היהודית הרפובליקנית (RJC) וקרא להעניק קבלת פנים חמה לסגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס. דרמר שיבח את תמיכתו של ואנס בישראל וציין את פעולותיו במהלך מלחמת 12 הימים בין ישראל לאיראן.

"סגן נשיא ארצות הברית, סגן הנשיא ואנס, מילא תפקיד קריטי באותה מלחמת 12 ימים, ובמיוחד ביום הראשון, שבו אלמנט ההפתעה היה כה קריטי להצלחתנו. אהיה אסיר תודה לעד על התפקיד שהוא מילא ברגע קריטי זה. זה שמר על ישראל בטוחה", אמר דרמר.

הדברים נאמרו ברקע ביקורת שהופנתה כלפי ואנס בקרב גורמים בקהילה הפרו-ישראלית בשל קשריו עם מגיש הפודקאסט טאקר קרלסון, שנתן במה לדמויות אנטישמיות וכן בשל התבטאויות שלו שבישראל לא אהבו.

דרמר סיפר על פגישתם הראשונה כאשר ואנס התמודד לסנאט באוהיו, וציין כי ואנס התמקד בהבנת הרציונל האסטרטגי שמאחורי היחסים בין המדינות.

ואנס אכן זכה לקבלת פנים חמה בכינוס. במהלך שיחה סגורה עם יו"ר הארגון נורם קולמן, שהקלטתה פורסמה על ידי אתר האינטרנט "the daily wire" ואנס הגן על נכונותו להופיע בפודקאסטים בעלי השפעה וטען כי על הרפובליקנים להגיע למצביעים בכל מקום.

סגן הנשיא הבהיר כי ישנם קווים אדומים למגעים, וציין כי אינו מנהל שיחות עם מי שתקפו את אשתו או שיבחו את אדולף היטלר. ואנס נמנע מגינוי ישיר של קרלסון במהלך חילופי הדברים, ובעבר עורר ביקורת בעקבות דבריו בפודקאסט של ג'ו רוגן, שם טען כי גורמים ישראליים מנסים להשפיע על דעת הקהל האמריקנית כדי להאריך את המלחמה.