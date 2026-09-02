חיל הים הגרמני ביצע הלילה (רביעי) ניסוי מסווג בטיל הבליסטי הישראלי "לורה" (Lora) בצפון האוקיינוס האטלנטי, במסגרת תצוגת תכלית לקראת עסקת רכש אפשרית הנאמדת בכמיליארד אירו.

הטיל שוגר מכלי שיט מבצעי של הצי הגרמני באזור שבין אירלנד לאיסלנד, פגע במטרה בדיוק מרבי ועמד בכל יעדי הבדיקה.

בעקבות הצלחת השיגור צפויה גרמניה לקדם את התוכניות לרכישת הטילים, שמיועדים לפגיעה במטרות יבשתיות בטווחים ארוכים על רקע החשש מעימות עם רוסיה.

מפקח חיל הים הגרמני, יאן כריסטיאן קאאק, בירך על תוצאות השיגור ומסר: "עם השיגור המוצלח של טיל בליסטי אמש בצפון האוקיינוס האטלנטי, עשינו היסטוריה ימית. אני מרוצה מאוד מההישג הזה". קאאק ציין כי המערכת הוכיחה יכולת הפעלה מספינות גרמניות והוסיף: "להגנה על גרמניה ובעלות בריתה, הניסוי הזה מסמן פרק חדש בהרתעה ובמוכנות להגנה ימית".

יו"ר התעשייה האווירית, בועז לוי, הגדיר את הפעילות כהישג חסר תקדים למערכת הביטחון ולחברה. לוי אמר: "הניסוי ממחיש את העוצמה הישראלית ואת שיתוף הפעולה המיוחד עם גרמניה", והוסיף, "הישג שמצטרף למערכת חץ 3 המוצבת על אדמת גרמניה, משלים את יכולת ההגנה וההרתעה של גרמניה ומעצים את השותפות העמוקה עם ישראל".

טיל ה"לורה" שוקל כ-1.6 טונות, מגיע לאורך של 5.2 מטרים ומסוגל לשאת ראש קרב במשקל של עד 600 קילוגרמים לטווחים שבין 90 ל-430 קילומטרים. המערכת כוללת הנחיית GPS בדיוק של כעשרה מטרים, ומאפשרת שיגור ממכולות ייעודיות המוצבות על פלטפורמות יבשתיות וימיות כאחד. כלי הנשק נמכר בעבר לצבא אזרבייג'אן, ועל פי דיווחים צה"ל עשה בו שימוש במספר תקיפות בלבנון ובאיראן.