ראש העיר ירושלים, משה ליאון, ליווה הבוקר לבית הספר היסודי "חורב בנים" בשכונת קטמון הישנה עשרה תלמידים שעלו לאחרונה מצרפת, בריטניה וארצות הברית.

ראש העיר שמע מהילדים על השמחה להתגורר בירושלים ועל ההתרגשות בימיהם הראשונים במוסד הלימודי. בתום סיור שערך בכיתות, העניק ליאון לכל אחד מהתלמידים ספר תהילים הנושא את שמו ואת סיכת העיר.

התלמידים הצטרפו למערכת החינוך הירושלמית שבה לומדים השנה 312 אלף תלמידות ותלמידים, כאשר חלק מהמשפחות בחרו לעלות לישראל גם על רקע התגברות האנטישמיות במדינות מוצאן.

במהלך הביקור העניק לראש העיר תשורה הלל גולדברג, תלמיד כיתה ו' ובנו של סרן (במיל') הרב אברהם יוסף (אבי) גולדברג ז"ל שנפל בקרב בדרום לבנון בשנת 2024. התשורה, תמונה של ילדי בית הספר שאבותיהם משרתים במילואים, הוענקה כביטוי להוקרה ולערבות ההדדית של קהילת המוסד.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, אמר: "איזו זכות לפתוח את הבוקר בבית הספר היסודי 'חורב', עם ילדים שעלו לישראל ובחרו יחד עם משפחותיהם לבנות את ביתם בירושלים. התרגשתי לשמוע מהם על השמחה לחיות בעיר ועל ההתרגשות הגדולה בימים הראשונים בבית הספר. הם הגיעו מפריז, לונדון, ניו יורק, ניו ג’רזי ומיאמי, אבל מעכשיו יש להם בית משותף אחד: ירושלים. דווקא בתקופה שבה יהודים ברחבי העולם מתמודדים עם אנטישמיות גואה, הבחירה לעלות לישראל ולקבוע את הבית בירושלים מרגשת אותנו עוד יותר. נעשה הכול כדי שהילדים והמשפחות ירגישו כאן בבית מהרגע הראשון".

ליאון הוסיף, "התרגשתי מאוד גם מהמפגש עם הלל גולדברג. אביו, אבי ז"ל, היה איש חינוך ירושלמי ולוחם שיצא להגן על מדינת ישראל ונפל בקרב בדרום לבנון. הלל העניק לי תמונה של ילדי בית הספר שאבותיהם משרתים במילואים, תמונה שמבטאת יותר מכל את רוח הנתינה, השליחות והערבות ההדדית של הקהילה הזו. המפגש עם הלל, לצד הילדים שעלו לישראל ובונים כאן את ביתם, מספר בעיניי סיפור של ציונות, גבורה, המשכיות ואמונה בעתיד. אני מאחל לכל תלמידות ותלמידי ירושלים שנת לימודים מוצלחת, בטוחה ומלאת עשייה".