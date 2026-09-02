לבית המשפט השלום בחיפה הוגש היום (רביעי) כתב אישום נגד ח'מיס סואעד, תושב חוסנייה בשנות ה-30 לחייו.

לפי החקירה, הוא הזדהה עם דאע"ש, צפה בתכני הדרכה בנושאי לחימה, נשק, ייצור טילים ורחפנים וקיים אימונים במטרה להצטרף ללחימה בשורות הארגון בחו"ל.

מכתב האישום עולה כי משנת 2023 ועד למעצרו באוגוסט האחרון, גילה סואעד, ששירת בצה"ל בעבר, עניין גובר בדאע"ש ופיתח הזדהות אידיאולוגית עם הארגון.

בשנת 2024 החליט לצאת לסוריה או לאפריקה ולהצטרף לשורות הארגון, ולשם כך צפה בתכנים ובשיעורים של בכיריו וחסך כסף.

במהלך השנה האחרונה הוריד סואעד מדריכים וצפה בסרטונים בנושא ייצור טילים ורחפנים, שימוש בכלי נשק וטקטיקות צבאיות, במטרה לקדם את פעילות הארגון - עד למעצרו.