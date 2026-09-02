עקיבא - תפילות וצעקות | Akiva - Tfilot VeTzaakot

הזמר והיוצר עקיבא משחרר שיר חדש בשם "תפילות וצעקות", ובו הוא נוגע באופן אישי בהתמודדות עם זיכרונות מהמילואים ועם הפצעים שהותירה בו המלחמה.

עקיבא מתאר בשיר לילות שבהם הזיכרונות שבים ועולים, לצד המפגש עם החדשות ועם סיפורי המלחמה. הוא כותב גם על המאבק הפנימי ועל הניסיון לברוח מהכאב במקום לעמוד מולו.

בפוסט שפרסם עם השיר הסביר עקיבא כי הוא נושא בתוכו הרבה יותר מהמילים שהוא שר. "חקוקים פה התפילה, הכאב והגעגוע של שלוש השנים האחרונות, ואת כל מה שעובר עליי, אני רוצה לחלוק עם ה' יתברך", כתב.

את המקום הזה הוא מתאר דרך ההתבודדות והדיבור הישיר עם הקב"ה בשפה האישית שלו. לדבריו, יש גם רגעים שבהם המילים עצמן אינן מגיעות, ומה שנשאר הוא "רק צעקה מעומק הלב הנשבר, כמו קול של שופר".

עבור עקיבא, התפילה והצעקה אינן רק ביטוי לכאב אלא גם חלק מהדרך להתמודד איתו. "הצעקות האלה, התפילות האלה, הן הרפואה בעצמה", כתב, וציטט את "העם ההולכים בחושך ראו אור גדול".

גם בשיר עצמו חוזר המתח שבין החושך לבין התקווה לבוקר. עקיבא מתאר נפילות, בלבול וחיפוש אחר שינוי פנימי, ובתוך כל אלה את הניסיון להמשיך להחזיק באמונה.

הוא קשר את יציאת השיר לחודש אלול ולרצון להתכנס פנימה בתקופה הזו. "אלול. זמן שאני מבקש לצלול פנימה ולגלות שהשם יתברך ברחמיו ממש איתי. בכל מה שעובר עליי. גם כשאני בורח לי אל תוך החושך", כתב.

עקיבא הודה לאילן אזולאי, שלדבריו הצליח לתפוס את הרגעים שביקש להעביר "בדיוק ובפשטות". את דבריו חתם בתקווה שהשיר יצליח לגעת במאזינים "בנקודה אמיתית פנימה".