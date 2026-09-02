רשויות החוק בספרד דיווחו אמש (שלישי) כי 23 מקרי תקיפה ופגיעה חמורה, בהם תשעה נגד ילדים, נרשמו במובלעת הספרדית סאוטה מאז כניסתם ההמונית של מהגרים ממרוקו בסוף חודש יולי.

כזכור, לפחות 72,000 מהגרים מוסלמים חצו את הגבול ב-30 וב-31 ביולי, וכ-5,000 מהם עדיין שוהים בעיר האוטונומית בצפון אפריקה, מה שהוביל למתיחות חריפה עם התושבים המקומיים ולמשבר פוליטי עבור ראש הממשלה פדרו סנצ'ס.

בעקבות המצב והעימותים שנרשמו בימים האחרונים בין מהגרים לתושבים, כינס ראש הממשלה סנצ'ס את המועצה לביטחון לאומי בפעם השנייה בתוך שבוע, והממשלה אישרה חבילת סיוע בהיקף של מיליוני אירו למימון שירותים חיוניים וטיפול בקטינים ללא ליווי.

המשבר עורר ביקורת נוקבת מצד האופוזיציה בספרד כלפי התנהלות הממשלה, ומפלגת הימין ווקס טענה כי סנצ'ס לא איבד את השליטה בסאוטה אלא מסר אותה. נשיאת קונפדרציית המעסיקים של סאוטה, ארנצ'ה קמפוס, אמרה לרשת BBC: "אנחנו לא יכולים לעשות דבר אלא אם האנשים האלה יעזבו", והוסיפה: "הממשלה לא מסרה לנו תוכנית לטיפול במשבר. אנחנו אפילו לא יודעים מתי הם יסיימו לבדוק את כולם". ראש העיר חואן חסוס ויוואס, קרא לאזרחי המדינה להשתתף בהפגנות תמיכה בסאוטה ברחבי ספרד.

סנצ'ס נמנע מלהטיל אחריות על ממשלת מרוקו בגין גל ההגירה, וטען כי דוחות המודיעין אינם מצביעים על מעורבות ישירה של הרשויות ברבאט. ראש הממשלה הספרדי הפנה אצבע מאשימה כלפי דיסאינפורמציה ברשתות החברתיות, וטען לקשרים לגורמים בינלאומיים שונים, בהם רוסיה וישראל, במטרה לפצל ולקטב את אירופה.

בתגובה להאשמות, שר החוץ גדעון סער כינה את דבריו של ראש הממשלה הספרדי "שקר בוטה", ודוברת משרד החוץ של רוסיה דרשה הוכחות לטענות. מפלגת העם באופוזיציה מתחה ביקורת על הניסיון לפטור את מרוקו מאחריות, בעוד מרוקו עצמה הכחישה כל מעורבות בגל החצייה.