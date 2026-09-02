חוק השיקום שיזם ח"כ הרב יעקב אשר מתחיל לקבל ביטוי בשטח, עם מהלך משמעותי בדימונה ובערד: המדינה תקצה 100 מיליון שקלים לטובת קידום התחדשות עירונית במתחמים שנפגעו מפגיעות טילים במהלך הלחימה.

במסגרת התוכנית, 253 דירות ישנות שנפגעו צפויות לפנות את מקומן לכ-760 דירות חדשות, מורחבות וממוגנות. כ-280 מהדירות מתוכננות להיבנות במתחם יוספטל בדימונה וכ-480 נוספות במתחם טללים בערד.

התוספת התקציבית נועדה לפתור את אחת הבעיות המרכזיות שמעכבות פרויקטים של התחדשות עירונית בפריפריה - הכדאיות הכלכלית ליזמים. בשל ערכי הקרקע הנמוכים יחסית, פרויקטים רבים מתקשים לצאת לדרך ללא סיוע ממשלתי. כעת מבקשת המדינה לגשר על הפער ולאפשר את שיקום המתחמים שנפגעו במסגרת בנייה מחודשת ומקיפה.

המהלך מתבסס על שילוב משאבים של מס רכוש, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ותוספת תקציבית ממשלתית. המטרה היא לא להסתפק בתיקון נקודתי של הנזקים, אלא לנצל את השיקום לטובת התחדשות של המתחם כולו והקמת דירות חדשות בסטנדרטים עדכניים של בנייה ומיגון.

אחד המרכיבים המרכזיים בחוק השיקום הוא קיצור הליכי התכנון והפחתת החסמים הבירוקרטיים. החוק מעניק כלים וסמכויות שנועדו לאפשר קידום מהיר יותר של תוכניות במתחמים שנפגעו, כדי למנוע מצב שבו בניינים שניזוקו נותרים במשך שנים ללא פתרון בשל הליכי תכנון ממושכים.

לצד האצת הבנייה, החוק כולל גם מנגנון שנועד להגן על זכויות בעלי הדירות. במסגרת מנגנון "ביי-אאוט" (Buy-out), תושבים שאינם מעוניינים להמתין להשלמת הליך השיקום יוכלו, בכפוף לתנאים שנקבעו, לקבל פיצוי כספי מוקדם ולצאת לדרך חדשה.

ח"כ הרב יעקב אשר, שיזם את חוק השיקום וקידם אותו כיו"ר ועדת הפנים, אמר כי המטרה מלכתחילה הייתה להפוך את השיקום מהליך של תיקון נזקים להזדמנות להתחדשות רחבה.

"כשחוקקנו את חוק השיקום, היה לנו ברור שאי אפשר להסתפק רק בתיקון נקודתי ובשיטת 'טלאי על גבי טלאי' לפי חוקי השגרה. השאיפה הייתה לתת למדינה כלים שיאפשרו להחזיר את התושבים הביתה במהירות, כשהמתחם משוקם בבנייה עדכנית, תוך הגנה מלאה על זכויותיהם ומתן אפשרות פיצוי מוקדם למי שזקוק לכך", אמר אשר.

לדבריו, התוספת התקציבית שאושרה לדימונה ולערד ממחישה כיצד המנגנון שנקבע בחוק אמור לפעול בפועל.

"המנגנון שקבענו בחוק מראה כעת תוצאות בשטח: חיבור הכוחות בין מס רכוש, הרשות להתחדשות עירונית ואגף התקציבים מאפשר לתת תוספת תקציבית של 100 מיליון שקל שהופכת פרויקטים תקועים בפריפריה לכלכליים. בדימונה ובערד אנחנו רואים בדיוק את מימוש חזון החוק - לקחת את ההרס, לקצר בירוקרטיה, ולהפוך לימון ללימונדה עם דירות חדשות, חזקות וממוגנות למען התושבים, בשיקום מתחם שלם, ובמיוחד בפריפריה שכה זקוקה לכך".