ג'וק במטבח, שיירת נמלים ליד הכיור או רעש חשוד שמגיע מאזור הארונות בלילה הם מצבים שרובנו מעדיפים לפתור כמה שיותר מהר. לעיתים מדובר באירוע נקודתי שאפשר להתמודד איתו באמצעות ניקיון, איטום או שינוי קטן בהרגלים, אבל במקרים אחרים המזיק שאנחנו רואים הוא רק סימן לבעיה רחבה יותר.

הקושי הוא לדעת מתי אפשר להסתפק בטיפול ביתי ומתי הגיע הזמן להזמין בעל מקצוע.

לפני שמרססים - חשוב להבין מול מה מתמודדים - אחת הטעויות הנפוצות היא לקחת תרסיס ולרסס בכל מקום שבו נראה חרק. אלא שלא כל מזיק דורש אותו טיפול.

תיקנים במטבח - תיקנים מחפשים בעיקר מזון, מים ומקומות מסתור. לכן ניתן למצוא אותם מתחת לכיור, מאחורי מכשירי חשמל, ליד צנרת ובאזורים חשוכים.

אם מדובר בתיקן בודד שהגיע מבחוץ, ייתכן שלא קיימת בעיה משמעותית. לעומת זאת, הופעה חוזרת של תיקנים, במיוחד גם בשעות היום, יכולה להעיד על פעילות רחבה יותר.

נמלים שחוזרות שוב ושוב - ניקוי של שיירת נמלים פותר בדרך כלל רק את מה שרואים באותו רגע. אם הן חוזרות לאותו אזור שוב ושוב, כדאי לבדוק מאיפה הן נכנסות והאם קיים מקור שמושך אותן, כמו שאריות מזון או לחות.

סימנים למכרסמים - עכבר או חולדה לא תמיד נראים ישירות. גללים קטנים, אריזות מזון שנכרסמו ורעשים בשעות הלילה יכולים להיות הסימנים הראשונים לכך שמכרסם נמצא בבית. במצב כזה חשוב לטפל לא רק בבעל החיים עצמו אלא גם במסלול החדירה שלו.

ניקיון עוזר - אבל הוא לא תמיד מספיק - בית נקי יכול בהחלט להפחית את הסיכוי להופעת מזיקים, אבל חשוב להבין שמזיקים יכולים להופיע גם בדירות מטופחות מאוד.

מים הם גורם משמעותי - ברז מטפטף, נזילה מתחת לכיור או אזור לח יכולים לספק למזיקים מקור מים קבוע. לעיתים תיקון קטן בצנרת הוא חלק חשוב מאוד במניעה.

מזון צריך להיות סגור - מוצרים יבשים, מזון לבעלי חיים ושאריות שנותרו על השיש יכולים למשוך חרקים ומכרסמים. אחסון נכון בקופסאות אטומות ושמירה על פח סגור יכולים לצמצם משמעותית את מקורות המזון הזמינים.

מתי כדאי לפנות למדביר? הופעה חוזרת היא בדרך כלל הסימן המרכזי. אם אתם מטפלים באותו מקום שוב ושוב, משתמשים בתכשירים ביתיים והמזיקים ממשיכים לחזור, כדאי לבדוק מה מקור הבעיה. גם כאשר מופיעים מזיקים במספר חדרים או בכמה דירות באותו בניין, טיפול נקודתי בלבד לא תמיד יספיק.

למה חשוב לזהות את המקור? מדביר מקצועי לא אמור להתמקד רק בשאלה היכן לרסס. חשוב להבין מאיפה המזיק מגיע, מה מאפשר לו להישאר במקום ומה ניתן לעשות כדי לצמצם את הסיכוי לחזרתו.

באתר של גילי הדברות ניתן למצוא מידע על מגוון סוגי מזיקים ושיטות טיפול המתאימות לבעיות שונות בבתים, בבניינים ובעסקים.

ומה כדאי לשאול לפני שמזמינים שירות? לא חייבים להיות מומחים להדברה כדי לשאול כמה שאלות בסיסיות.

איזה טיפול מתוכנן? כדאי להבין האם מדובר בריסוס, פיתיונות, ג'ל, מלכודות או שיטה אחרת.

האם צריך לצאת מהבית? ההנחיות משתנות לפי סוג הטיפול והתכשירים שבהם נעשה שימוש. אם יש בבית ילדים, בעלי חיים, נשים בהריון או אנשים בעלי רגישויות מיוחדות, חשוב לעדכן את המדביר מראש.

האם קיימת אחריות? כדאי להבין מה כלול בשירות ומה קורה אם הפעילות חוזרת לאחר הטיפול.

גם אחרי ההדברה יש מה לעשות - טיפול מקצועי אינו מחליף תחזוקה נכונה של הבית.

אטימת פתחים - חורים סביב צינורות, חריצים בקירות ופתחים ליד דלתות יכולים להפוך לנתיבי כניסה קבועים.

טיפול באזורים משותפים - בבניינים משותפים, המקור יכול להיות חדר אשפה, חניון, פיר שירות או מערכת אחרת שאינה נמצאת בתוך הדירה. כאשר כמה דיירים רואים את אותם מזיקים, כדאי לערב גם את ועד הבית.

המטרה אינה רק להרוג את המזיק שרואים - הדברה אפקטיבית מתחילה באבחון נכון. לפעמים מספיק שינוי קטן בתנאי הסביבה, ובמקרים אחרים נדרש טיפול מקצועי. ככל שמזהים את הבעיה מוקדם יותר ומבינים מאיפה היא מגיעה, קל יותר לטפל בה לפני שהיא הופכת למטרד משמעותי. ולכן בפעם הבאה שאתם רואים מזיק בבית, אל תשאלו רק איך להיפטר ממנו עכשיו.

כדאי לשאול גם איך הוא הגיע לשם - ומה אפשר לעשות כדי שלא יחזור.