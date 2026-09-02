יוסף חדאד, המועמד לכנסת מטעם מפלגת "עמך ישראל", הגיב לדברי המשפיען הימני מיכאל וילנסקי בערוץ 14, שטען כי חדאד מעוניין לשנות את מילות ההמנון הלאומי "התקווה".

בתגובה שפרסם בחשבונו ברשת X הבהיר חדאד כי הוא אינו מבקש לשנות את ההמנון. לדבריו, כאשר הוא עצמו שר את "התקווה", הוא נוהג להחליף את המילה "יהודי" במילה "ישראלי" - בחירה אישית שמאפשרת לו לבטא את תחושת השייכות שלו למדינה.

חדאד צירף לפוסט קטע מראיון שהעניק לפודקאסט של בן בן ברוך, שבו הסביר את הדברים והדגיש את ההבדל בין האופן שבו הוא בוחר לשיר את ההמנון לבין קריאה לשינוי מילותיו באופן רשמי.

בכיתוב שצירף לפרסום הבהיר חדאד כי אין לו בעיה לקבל ביקורת על עמדותיו, אך הוא מתנגד לכך שיוחסו לו דברים שלטענתו אינם נכונים.

בכך ביקש חדאד להבהיר: הוא אמנם משנה מילה אחת כאשר הוא עצמו שר את "התקווה", אך אינו מציע ואינו מבקש לשנות את נוסח ההמנון הלאומי.