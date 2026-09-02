כמעט תשע שנים אחרי שהתפוצצה פרשת האטת האייפונים, היא מגיעה גם לכיס של הלקוחות בישראל. במסגרת הסדר פשרה שאושר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אפל תעמיד סכום כולל של 10 מיליון שקלים לפיצוי לקוחות ישראלים זכאים. הפיצוי עשוי להגיע עד ל-1,890 שקלים לכל מכשיר זכאי.

הפרשה החלה בשנת 2017, לאחר שמשתמשי אייפון ברחבי העולם הבחינו כי מכשירים מסוימים הפכו איטיים יותר לאחר עדכוני תוכנה. הגילויים עוררו סערה וחשד בקרב לקוחות כי האטת המכשירים עשויה לעודד אותם לעבור לדגמים חדשים יותר.

בהמשך התברר כי אפל אכן שילבה במערכת ההפעלה מנגנון שנועד להפחית במצבים מסוימים את ביצועיהם של מכשירי אייפון שבהם הסוללה התיישנה. בחברה הסבירו כי המטרה לא הייתה לגרום ללקוחות להחליף מכשיר, אלא למנוע כיבויים פתאומיים שנגרמו כאשר סוללות ישנות התקשו לספק את צריכת החשמל הדרושה בזמן פעילות בעוצמה גבוהה.

המנגנון הוכנס במסגרת iOS 10.2.1 למכשירי iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ו-iPhone SE מהדור הראשון. בהמשך, במסגרת iOS 11.2, הוא הורחב גם ל-iPhone 7 ול-iPhone 7 Plus.

אפל עצמה ציינה כי הפעלת המנגנון עשויה במקרים מסוימים להיות מורגשת על ידי המשתמשים, בין היתר בזמני פתיחה ארוכים יותר של יישומים ובירידה בביצועים.

אלא שהסערה הגדולה לא התמקדה רק בעצם האטת הביצועים, אלא גם בשאלה האם הלקוחות ידעו בזמן אמת מה קורה למכשירים שלהם. בדצמבר 2017 פרסמה אפל התנצלות על הדרך שבה הסבירה ללקוחות את הטיפול בביצועיהם של מכשירים עם סוללות ישנות. במקביל הודיעה החברה על הוזלת החלפת הסוללות ועל הוספת מידע מפורט יותר במערכת ההפעלה בנוגע לבריאות הסוללה.

הפרשה הגיעה במהירות גם לבתי המשפט. בישראל הוגשו כבר בסוף 2017 בקשות לתביעות ייצוגיות, שבהן נטען בין היתר כי אפל הפיצה עדכוני תוכנה שכללו מנגנון שהאט את פעילות המכשירים, מבלי למסור ללקוחות מידע מספק על השפעת העדכונים ועל מצב הסוללות.

ההליך בישראל כלל חמש בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו בשנים 2017 ו-2018 ואוחדו להליך אחד. בין הנתבעות היו Apple Inc., אפל ישראל וכן חברות השיווק בישראל איי-דיגיטל ואייקון גרופ.

במקביל התנהלו הליכים דומים גם בארצות הברית, שם הסתיימה תביעה ייצוגית בהסדר בהיקף של מאות מיליוני דולרים. גם שם נעשה ההסדר ללא הודאה באחריות מצד אפל.

באפריל 2026 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את הסדר הפשרה בישראל. השופטת הדס עובדיה קבעה כי מדובר בפתרון ראוי, הוגן ומאוזן, ובמסגרתו נקבע כי אפל תעמיד סכום כולל של 10 מיליון שקלים לטובת הלקוחות הזכאים.

כעת מגיע השלב שמעניין במיוחד את בעלי האייפונים: הגשת התביעות לקבלת הכסף.

טופס התביעה המקוון כבר נפתח, וניתן להגיש בקשה במשך 120 יום, עד 16 בדצמבר 2026.

מי עשוי להיות זכאי? בעלי iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ו-iPhone SE מהדור הראשון, שעל מכשיריהם הותקנה והופעלה בישראל iOS 10.2.1 או גרסה מאוחרת יותר לפני 21 בדצמבר 2017.

הזכאות עשויה לחול גם על בעלי iPhone 7 ו-iPhone 7 Plus שעל מכשיריהם הותקנה והופעלה בישראל iOS 11.2 או גרסה מאוחרת יותר לפני אותו מועד.

גובה הפיצוי הסופי לכל לקוח ייקבע בהתאם למספר התביעות שיימצאו זכאיות, אולם התקרה שנקבעה עומדת על 1,890 שקלים לכל מכשיר זכאי.

לצורך מימוש הזכאות הוקם אתר ייעודי להסדר הפשרה, שבו ניתן לבדוק את התנאים ולהגיש את טופס התביעה המקוון.

כך שאם החזקתם באחד מדגמי האייפון הרלוונטיים באותן שנים, שווה לבדוק: ייתכן שכמעט תשע שנים אחרי שהטלפון שלכם האט, מחכה לכם פיצוי.