ראש הממשלה בנימין נתניהו מגביר את הלחץ על עופר וינטר במטרה שיסכים למתווה שמציע הליכוד בניסיון למקסם את קולות מחנה הימין.

נתניהו כתב בצהריים (רביעי) ברשת X: "אני מברך ושמח על האיחוד החשוב בין 'הציונות הדתית' בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבין 'זהות' בראשות משה פייגלין. הם גילו אחריות לאומית. אסור לבזבז אף קול בימין".

השר בצלאל סמוטריץ' הגיב לנתניהו וכתב: "‏תודה רבה אדוני ראש הממשלה. זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי".

אמש, בכנס עם רבנים ובכירים בציונות הדתית, קרא נתניהו להמשיך את החיבורים בימין. "צריך להגיד למפלגות הקטנות, קודם כל תתאחדו. או שתתאחדו או שתפרשו. לשמחתי שמעתי שבצלאל סמוטריץ' ופייגלין התאחדו - יופי. כל הכבוד".

נתניהו למפלגות הקטנות: תתאחדו או שתפרשו צילום: 'מעלה - המרכז לציונות דתית'

בחדשות 12 דווח כי בליכוד מגבשים מהלך שנועד להביא לפירוק מפלגת "עמך ישראל". לפי התוכנית, לוינטר הוצע להשתבץ במקום השני ברשימה המאוחדת של בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין, תוך מתן מקום נוסף לנציג ממפלגתו בעשירייה הראשונה.

במקביל, המתווה כולל שריון של שניים מאנשיו ברשימת הליכוד. בליכוד מסמנים את מס' 2 של וינטר, יוסף חדאד, כמועמד להשתלב ברשימתם - הצעה שהופנתה אליו עוד טרם הצטרפותו לווינטר.

ההצעה שנבחנת כוללת התחייבות לפיה לאחר הבחירות תוכל סיעתו של וינטר להתפצל לסיעה עצמאית. בשלב זה וינטר מסרב להצעה.