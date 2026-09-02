מפלגת ש"ס הודיעה כי תגיש בימים הקרובים עתירה דחופה לוועדת הבחירות המרכזית נגד החלטתה של היועמ"שית למנוע את קיומו של כנס מורשת הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

המהלך המשפטי מגיע בעקבות ההודעה מטעם הייעוץ המשפטי, שלפיה נאסר לקיים את האירוע המרכזי לזכרו של מנהיגה הרוחני של התנועה והציעו לדחותו עד לאחר הבחירות.

במענה שנשלח למנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, הבהיר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד רועי שיינדורף, כי אין מניעה כללית לקיים את האזכרה ואירועי ההנצחה למרן. עם זאת, בכל הנוגע לאירוע הממשלתי שמבקש המשרד לקיים, נותרה עמדת הייעוץ המשפטי בעינה.

שיינדורף הבהיר כי "לא ניתנה כל הנחיה כללית בעניין קיום או דחיית אירועי ההנצחה לרב זצ"ל, לרבות האזכרה והטקסים הממלכתיים ובפרט, כי אין מניעה לקיימם".

בש"ס דחו מכל וכל את ההצעה, טענו כי היא ניתנה ללא כל נימוק משפטי או ציבורי הגיוני, והצהירו כי "לכבודו של מרן לא נשתוק".

ההחלטה "המקוממת", כך כלשון ראשי ש"ס, מהווה "רמיסה בוטה ומתריסה של חוק מורשת מרן - חוק ממלכתי שעבר בעבר פה אחד במליאת הכנסת ונועד בדיוק להנצחת מורשתו העצומה של פוסק הדור לדורות הבאים".

במפלגה מדגישים כי ניסיון להגביל או לצבוע בגוונים פוליטיים כנס העוסק כולו בלימוד, הוקרה וזיכרון של עמוד ההוראה וההלכה הוא חציית קו אדום ופגיעה ישירה במיליוני אזרחים שומרי מסורת הרואים במרן את אביהם הרוחני.