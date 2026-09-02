התקיפה האמריקנית באיראן, אחרי תקופה של שקט, מעוררת שאלות באשר למהלכים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והדרך שבה הוא מתכוון לפעול מול המשטר בטהרן.

רות פינס פלדמן, עמיתת מחקר במכון משגב לביטחון לאומי ואסטרטגיה ציונית ודוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, מנתחת בשיחה עם ערוץ 7 את הסיבות שהביאו את טראמפ לתקוף - שקשורות לדעתה - גם במצב התמיכה הציבורית בו לקראת בחירות אמצע הקדנציה לסנאט ולקונגרס.

"סיבה מרכזית לתקיפה היא ההבנה של טראמפ מהחשש מדשדוש ממושך מול האיראנים", מסבירה פינס פלדמן. "המנוע המרכזי לצניחה באחוזי התמיכה בציבור הוא היעדר ההחלטיות והאיומים שלא מומשו לתקיפה רחבת היקף שתביא להכרעה. הבוחר האמריקאי שתומך בטראמפ מעדיף מערכה מהירה, החלטית ובעצימות גבוהה שמביאה לפתרון שורשי, בדומה לגישה שבה מצדדת ישראל, ולא מצב מתמשך שבו הממשל משמיע הצהרות תקיפות אך בפועל נתפס כמי שנסוג או מדשדש מול איראן".

היא מציינת כי לפי סקרי YouGov ו-Ipsos6, כ-79% מהאמריקאים צופים כי המעורבות באיראן תהפוך למערכה ממושכת, ורק 24%-27% מביעים תמיכה באופן ניהול המערכה ורבים מבקרים את המצב בו "הנשיא טראמפ איים איומים קשים ובפועל התבזה מול איראן".

פינס פלדמן מדגישה כי "בקרב תומכי טראמפ, שגם בקרבם נרשמה ירידה מסוימת בתמיכה , הציפייה היא לראות נחישות אמריקאית ומהלכים תקיפים מול איראן ובאזור בכלל. כאשר יש דשדוש אמריקאי, אכן ניכרת גם ירידה בתמיכה. בנוסף, ניתן להגיד שהלחימה בעזה והקשיים הכלכליים שנגרמו בעקבות המתיחות עם איראן הציפו מעל פני השטח אנטישמיות גלויה בארה"ב וחוסר תמיכה במדיניות ארה"ב התומכת בישראל. זו תופעה שמתרחשת משני עברי המתרס של המפה הפוליטית האמריקנית".

לדעתה, למרות הדעיכה בפופולריות של טראמפ על רקע המצב מול איראן, לא בטוח שהמועמדים הרפובליקנים יושפעו מהמצב. "ההשפעה על המועמדים שטראמפ תומך בהם היא חלקית, שכן המרוצים לקונגרס הופכים לפרסונליים ומפלגתיים יותר (מועמד רפובליקני מול מועמד דמוקרטי) ופחות תלויים בנשיא עצמו. בעוד שבמדינות רפובליקניות מובהקות מועמדיו ממשיכים להצליח, במדינות תחרותיות נרשמים קשיים, בעיקר מכיוון שההתאמה בין התמיכה בטראמפ לבין התמיכה במפלגה הרפובליקנית נחלשת ברקע היותה של הקדנציה הזו הקדנציה האחרונה שלו והעובדה שהציבור כבר נושא עיניו קדימה לארה"ב שאחרי טראמפ".

היא מדגישה כי "במקביל, ההקצנה הגוברת במפלגה הדמוקרטית והעלייה של מועמדים קיצוניים מטעמה גורמות להעברת תמיכה של מצביעי מרכז ועצמאיים לרפובליקנים ללא קשר לאהדה לנשיא - מגמה שבאה לידי ביטוי בפריימריז הדמוקרטיים לסנאט במישיגן ובמינסוטה, שבהם ניצחו מועמדים מהאגף הבלתי-מתפשר של השמאל את המועמדים הממסדיים והמתונים, דבר שמרחיק מצביעים שאינם יכולים עוד לתמוך בדמוקרטים".

עם זאת, ייתכן מאוד שהרפובליקנים יספגו מכה בבחירות האמצע. "כידוע, הנבואה ניתנה לשוטים. אבל, אם צריך להעריך הערכה שלא מבוססת על סקרי עומק, נראה שייתכן שדווקא (ושלא כמו ההערכה שרווחה בקרב מומחים עד כה) הסנאט יפול בידי הדמוקרטים ברוב קטן והקונגרס ייתכן וישאר ברוב רפובליקני ברוב קטן. זהו תרחיש שיקשה מאוד על הממשל ליישם רפורמות חקיקתיות. מבחינת ישראל, שמירה על קונגרס או סנאט ידידותיים קריטית לאישור סיוע ביטחוני ושיתופי פעולה אסטרטגיים".

בשל כך מתבקש שטראמפ ימשיך בקו תקיף מול האיראנים. "עליו להיות יותר החלטי מול איראן, להראות שהמדיניות שלו נושאת פרי, מעבר מהצהרות לפעולות נחרצות שמביאות לתוצאות בשטח ומקצרות את משך הלחימה. זאת לצד, הצגת תוצאות מיידיות בהורדת מחירי הדלק והאנרגיה לצרכן האמריקאי. אך בשורה התחתונה - לבוחר האמריקאי יותר חשוב לראות סוף לדשדוש מול איראן, ולמנוע את החזקות המועמדים הפרוגרסיבים בבחירות אמצע, גם במצב שמחירי הדלק גבוהים והתמיכה בטראמפ נמוכה."