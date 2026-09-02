תוצאות המכרז המרכזי והגדול ביותר בענף ביטוח הרכב בישראל לשנת 2027 נחשפו על ידי אגף החשבת הכללית במשרד האוצר.

במסגרת ההליך התחרותי נבחרו חברות הביטוח הפניקס, מגדל ו-WeSure, אשר יבטחו יחד צי של יותר מ-70,000 כלי רכב. היקפה הכספי השנתי של ההתקשרות מוערך בלמעלה מ-400 מיליון שקלים.

החידוש המרכזי בהסדר הנוכחי הוא הכללתם של משרתי הקבע בצה"ל במסגרת הביטוח הממשלתית. המהלך צפוי להוסיף אלפי מבוטחים חדשים שיזכו לכיסוי בתנאים מועדפים, המותאמים לתנאי השוק והמגמות העדכניות בענף.

התוכנית המעודכנת נבנתה במטרה לנצל את כוח הקנייה הממשלתי ולשלב כלים תחרותיים ודיגיטליים מתקדמים. בין היתר, הוטמע מנגנון הקובע את גובה ההשתתפות העצמית בהתאם למאפייני הנהג, כך שנהגים המקפידים על נהיגה בטוחה יקבלו תנאים מועדפים.

בנוסף, מבוטחים בעלי היסטוריית תביעות נקייה, יוכלו לרכוש כיסוי ייעודי המעניק פטור מלא מתשלום השתתפות עצמית.

הפוליסות החדשות גם כוללות הרחבות לכתבי שירותי גרירה ודרך, אפשרות לביטוח נהגים צעירים על בסיס יומי, ומענים מותאמים נוספים לצרכי המבוטחים.

סגן בכיר לחשבת הכללית ויו"ר ועדת המכרזים, רו"ח אלי ביתן, סיכם: "חטיבת השכר באגף החשבת הכללית פועלת בעקביות ובאופן מקצועי לשיפור מתמיד של תנאי השירות של עובדי המדינה. היקף המבוטחים ההולך וגדל, לצד הביקוש הרב מצד גופים להצטרף למכרז, מעידים על ההצלחה הכבירה של המודל - הן ברמת השירות והן בחיסכון הכלכלי לתקציב המדינה. אנו מודים לחברות שהתמודדו ומברכים את החברות הזוכות".