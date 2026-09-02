יצחק מאיר - דרוש נא (תיעוד מתוך מעמד הסליחות הראשונות בהיכל בבנייני האומה, ירושלים)

כבר למעלה מעשור וגם השנה, ממשיכים במסורת אירוע הסליחות הראשונות עם יצחק מאיר, ערב מיוחד ומרגש, מלא באווירה של התעוררות, תפילה ואחדות.

שילוב יחודי מניגוני ושירי נוסח הסליחות המוכרים, ובמרכזם קטעי התפילה המרגשים שבמשך כל השנים הכניסו את הקהל לאווירת שלהי אלול ולקראת הימים הנוראים.

במשך כל השנים מוביל יצחק מאיר וההרכב המוזיקלי שסביבו, את הערב ברגש ובשמחה, והקהל מצטרף בשירה ובתפילה עוצמתית שיוצאת מן הלב.

המפגש המסורתי בבנייני האומה, בו מנהל יצחק את התפילה ביד רמה ממש ממרכזו של האולם וכל המתפללים נאספים סביבו, ערב משמעותי שפותח את תקופת הסליחות כמנהגי אשכנז באווירה ייחודית עם תחושה עמוקה של חיבור, קדושה והתרוממות רוח.

האירוע יתקיים במוצ"ש הקרוב "ניצבים וילך" 5.9.26 בבנייני האומה במעמד ראש העיר משה ליאון.

בחסות עיריית ירושלים- המחלקה למורשת ישראל.

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