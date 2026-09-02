כוחות המשטרה ושב"כ ממשיכים להדק את המצוד אחר המעורבים בתקיפה האלימה שאירעה בשבת האחרונה בכפר קוסרה.

במסגרת פעילות מבצעית שבוצעה באזור המאחז "מבשר השלום", נתפס הטנדר שעל פי החשד שימש את הפורעים במהלך האירוע. במשטרה מסרו כי בעת שכוחות הימ"ר נערכו לפינוי הרכב מהמקום, התקהלו מספר חשודים, חסמו את פעילות הכוחות, הפריעו לשוטרים ואף יידו לעברם אבנים בניסיון למנוע את תפיסת הטנדר.

שני חשודים נעצרו במהלך העימות והועברו לחקירה. במשטרה ציינו כי לאחר מעצרם הושב הסדר על כנו והפעילות הושלמה.

במקביל, במסגרת החקירה המתנהלת במפקדה הבין-ארגונית של מחוז ש"י בשיתוף שירות הביטחון הכללי, פועלים החוקרים לאיתור כלל המעורבים בתקיפה. עד כה הוצאו צווי מעצר נגד חשודים, ובמשטרה מבצעים פעולות חקירה מגוונות, לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

עוד נמסר כי במהלך החקירה נתפסו גם מספר כלי רכב נוספים שעל פי החשד שימשו את החשודים בעת ביצוע המעשים. במשטרה הדגישו כי החקירה נמשכת וכי כלל המעורבים באירוע יובאו לדין.