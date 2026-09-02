יו״ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו

יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, יוצא נגד הטענות שלפיהן ההלכה אוסרת לבחור במועמד שאינו יהודי לכנסת, וקובע כי מדובר באמירה "שגויה ולא נכונה".

בראיון לערוץ 7 התייחס הרב לסערה סביב מועמדותו של יוסף חדאד ברשימתם של יועז הנדל ותא"ל (מיל') עופר וינטר, וטען כי גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה מוסרית אין מקום לפסילה גורפת של מועמדים שאינם יהודים.

לדברי הרב סתיו, הדיון איננו בשאלה הפוליטית אם נכון לשלב מועמד כזה או אחר ברשימה, אלא בשאלה ההלכתית. "האם בזמן הזה מותר למנות מנהיג לא יהודי עלינו? ישנם מאמרים רבים שעסקו בנושא הזה. היום, בשיטה הדמוקרטית שנהוגה במדינת ישראל, כתבו על כך גדולי הרבנים - הרב הרצוג, הרב ולדנברג והרב יעקב אריאל - שאין מניעה לבחור חברי כנסת שאינם יהודים. לכן האמירה שבחירה בחברי כנסת שאינם יהודים אסורה על פי ההלכה היא לכל הפחות חלקית, שגויה ואינה נכונה, לפחות לדעת רבים מהפוסקים".

הרב הוסיף כי מעבר להיבט ההלכתי, קיימת גם שאלה מוסרית וציבורית. "איזה מסר אנחנו משדרים לציבור הערבי שאנחנו רוצים שיהיה נאמן למדינה? אנחנו רוצים שהוא ישרת בצה"ל. אתה דרוזי, צ'רקסי, בדואי או ערבי - יכול להיות חייל ולהיהרג למען המדינה, אבל לא יכול להיות חבר כנסת או שר? איך יעלה על הדעת? זו אמירה פסולה גם הלכתית וגם מוסרית, והיא גורמת נזק גדול למדינת ישראל בעולם".

בהמשך נשאל הרב סתיו האם יש בעיה הלכתית להצביע למפלגה שאינה בטוחה במעבר אחוז החסימה. לדבריו, ההכרעה בנושא נתונה לשיקול דעתו של כל בוחר. "אני לא חושב שההלכה מתייחסת לשאלה אם מפלגה תעבור את אחוז החסימה או לא. כל אחד צריך להחליט מה היחס בין הרצון להשפיע לבין הרצון לבחור במפלגה שתואמת בצורה המקסימלית את עמדותיו. אני מניח שרובנו רוצים להצביע למפלגה שתעבור את אחוז החסימה".

הרב סתיו אף הגדיר את ההשתתפות בבחירות כמצווה. "אני חושב שזו מצווה מהתורה להצביע, כי אנחנו מצווים להקים עלינו שלטון. גדולי ישראל אמרו שזו מצווה להשפיע על השלטון, והיו כאלה שאפילו הקפידו להצביע לפני שהלכו להתפלל".

כשנשאל האם הציונות הדתית צריכה לשלב דמויות המזוהות עם רוח ארגון צהר, השיב כי הארגון אינו מזוהה עם מפלגה אחת. "רבני צהר מחולקים בין כל כך הרבה מפלגות - מימין, משמאל ובמרכז. זאת הגאווה שלנו וגם המחיר שאנחנו משלמים. אנחנו לא שייכים לאף מפלגה ולכן גם לא נותנים עצות למפלגות".

על האפשרות שייכנס בעצמו לחיים הפוליטיים אמר בקצרה: "הציעו ממפלגות רבות, ברוך השם, אבל אני לא שם".

הרב התייחס גם לפרשת לוחמי גבעתי שנשפטו, והדגיש כי צה"ל מחויב לפעול על פי פקודת השירות המשותף. "רק במקרים חריגים מאוד של פיקוח נפש אפשר לחרוג מההוראות. לא יכולה להיות סמכות רבנית מעבר לסמכות הרבנות הצבאית. יש רב אחד לצבא - הרב הצבאי הראשי".

לסיום הקדיש הרב סתיו דברים לראש השנה המתקרב. "זה היום שבו נקבע הכול - 'ועל המדינות בו ייאמר'. זהו יום של תקווה להתחלה חדשה, של המלכת הקדוש ברוך הוא מחדש ושל הזדמנות להקשיב לעצמנו ולאנשים שסביבנו. כדאי לנצל את ההזדמנות הזאת".