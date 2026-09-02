לקראת סגירת הרשימות, גובר הלחץ הציבורי על ראשי מפלגות הימין הקטנות למנוע אובדן קולות. עשרות בוגרי מוסדות "בני דוד" בעלי פונים במכתב חריף לשני חבריהם לספסל הלימודים, תא"ל במיל' עופר וינטר ואל"ם במיל' חזי נחמה, בדרישה נחרצת לאחד שורות.

המכתב, שנשלח בשיתוף עם תנועת 'המילואימניקים - דור הניצחון', דורשים בוגרי המוסדות מהשניים לפעול ערכית מתוך תפיסת העולם והחינוך המשותף שקיבלו במכינה.

"אנו, בוגרי מוסדות בני דוד, פונים אל חברינו עופר וינטר וחזי נחמה, אשר למדו איתנו באותו בית מדרש ומחזיקים באותה תפיסת עולם שהונחלה במוסדות בני דוד לדורות של לוחמים. גדלנו בבית מדרש שחינך אותנו לאחריות לאומית. לא רק לעמוד על עקרונותינו, אלא גם להבין את משמעות מעשינו ואת המחיר שעלול הציבור כולו לשלם בעקבותיהם".

בהמשך מזהירים בוגרי המוסדות מפני ההשלכות של ריצה נפרדת, אשר עלולה להוביל לתרחיש של הפסד פוליטי דרמטי. הבוגרים מדגישים במכתבם את הסכנה הטמונה בבזבוז קולות ומציינים: "מערכת הבחירות הקרובה עלולה להיות מוכרעת על חודם של קולות בודדים. במציאות כזו, ריצה נפרדת של מספר מפלגות המתחרות על אותו ציבור עלולה להביא לאובדן של עשרות ואף מאות אלפי קולות ולהמליך ממשלת שמאל-ערבים. המשמעות של הפסד בבחירות לאחר שלוש שנות המלחמה הקשה בתולדות המדינה עלולה להיות אסון למדינת ישראל, ופגיעה לשנים רבות קדימה בהתיישבות, בביטחון ובאופייה היהודי של המדינה. איננו מבקשים מאיש לוותר על אמונתו או על שאיפותיו הפוליטיות".

בשל כך, מציבים הבוגרים חלופה ברורה עבור המועמדים - איחוד מלא או פרישה מהמרוץ כדי למנוע את סיכון הגוש. "אנו מבקשים להפגין את אותה אחריות מנהיגותית שעליה התחנכנו, וזאת הסיבה שאנו קוראים לכם, עופר וינטר, חזי נחמה, לעשות כל מאמץ להגיע ולהתאחד למסגרת משותפת, שתמנע אובדן קולות. מי שאינו יכול להיות חלק מאיחוד שיש לו סיכוי ממשי לעבור את אחוז החסימה, נדרש להתעלות לגודל השעה, לפרוש מהמרוץ הפוליטי ולמצוא נתיבים אחרים לתרומה לעם ישראל".

את המכתב חותמים בוגרי המוסד באזהרה נוקבת המזכירה לחבריהם את ערכי השליחות שעליהם גדלו. הבוגרים מדגישים כי אין מקום לשיקולים אגוצנטריים ברגע קריטי זה: "דווקא ממי שצמחו מתוך בית מדרש של שליחות, מנהיגות ומסירות למדינת ישראל, אנו מצפים מכם להיות הראשונים שמעמידים את טובת הכלל לפני השיקול האישי. אנו לא נסלח למי שישים את טובתו האישית על פני טובתה של מדינת ישראל".

פנייה זו של בוגרי "בני דוד" מצטרפת לקריאות נוספות מצד אנשי שטח ומפקדים במילואים הפועלים בימים האחרונים למניעת פיצול בימין. מוקדם יותר השבוע שלחו חברי תנועת "המילואימניקים - דור הניצחון" מכתב קריאה דומה לראשי המפלגות, שבו מחו על הסיכון שבלחימה ממושכת ללא תרגום פוליטי מלוכד. במכתבם ההוא הדגישו הלוחמים קריאה מקבילה: "האתגרים הביטחוניים והלאומיים הניצבים לפתחנו הם אדירים. אסור שהעמידה על הבדלים זעירים במדיניות או בסדר העדיפויות יחבלו במטרות העיקריות: ביטחון האומה, הזהות היהודית, והאחיזה בארץ".