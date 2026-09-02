שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', הגיע היום (רביעי) לביקור בביתו של הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, מזכיר בית הדין של רבני חב"ד ורב קהילת חב"ד בקריית מלאכי, והצהיר כי ימשיך לפעול למען "שלוש השלמויות" - שלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ.

הביקור נערך כשנה לאחר פגישתם הקודמת של השניים, שבה נדונו בין היתר סוגיות הקשורות להתפתחות שכונת נחלת הר חב"ד. בפגישה השתתפו גם בנו של הרב, אהרון בן-ציון ירוסלבסקי, ויו"ר ועד נחלת הר חב"ד, הרב יצחק בליז'ינסקי.

במהלך השיחה סקר סמוטריץ' את ניסיונותיו לקדם איחוד בגוש הימין לקראת הבחירות, והזהיר מפני פיצול בין המפלגות. "ריצה נפרדת היא מסוכנת מאוד. אנחנו יכולים להפסיד את הבחירות רק בגלל זה", אמר. הרב ירוסלבסקי השיב כי "חובה להצביע, אין בכך כל ספק".

בהתייחסו להתיישבות ביהודה ושומרון, הציג סמוטריץ' את המהלכים שקידם במסגרת תפקידו במשרד הביטחון, וציין כי הוביל את הקמתם של 106 יישובים וכ-150 חוות. לדבריו, צעדים אלה סייעו לקטוע את הרצף הטריטוריאלי הפלסטיני ולחזק את האחיזה הישראלית באזור.

השר הזהיר גם מפני הסכנות הביטחוניות שלדבריו נשקפו בעבר מיהודה ושומרון לעבר גוש דן ונתב"ג. "הם תצפתו משם על נתב"ג ויכלו לטווח בקלות גם את כפר חב"ד", אמר, והוסיף כי "הסכנה חלפה, אבל אם אנשים יישארו בבית ביום הבחירות - כל ההישגים ירדו לטמיון".

בנושא "שלמות העם" התייחס סמוטריץ' למאבקו לקידום תיקון חוק "מיהו יהודי". "תקפו אותי על זה בלי סוף, אבל חובה לתקן את החוק", אמר. לדבריו, המהלך לא קודם משום שבחודשים האחרונים המפלגות החרדיות נמנעו מלתמוך בקואליציה על רקע המשבר סביב חוק הגיוס.

גם סוגיית גיוס בני הישיבות עלתה בפגישה. סמוטריץ' הבהיר כי לדעתו "מקומו של מי שיושב ולומד תורה הוא בישיבה", אך ציין כי יש להסדיר גם את מעמדם של תלמידי הישיבות שאינם יכולים לצאת ל"קבוצה" או לטוס לחודש תשרי ל-770. "כבר לפני כמה חודשים הודעתי שלא אתמוך בחוק גיוס אם הנושא הזה לא יוסדר. לא יהיה חוק בלי זה", אמר.

בסיום הביקור ביקש השר מהרב ירוסלבסקי לברך את בנו, בניה-חברון בן רויטל, שנפצע באורח קשה במהלך הלחימה בלבנון. הרב בירך את הבן ואת השר ואמר: "שיעמוד על ממלכתו במסירות נפש, שיצליח שיהיה טוב לעם ישראל, ושבעזרת ה' יהיה 'דידן נצח'".