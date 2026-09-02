כוחות ביטחון, בהם נציגי יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי ומנהלת התיאום והקישור יהודה ובליווי לוחמים מחטיבת יהודה, פשטו היום (רביעי) על גזרת החטיבה המרחבית ופעלו להריסת מבנים שהוקמו שלא כחוק בתוך שטח אש צבאי.

מהלך זה מצטרף לפעילות אכיפה נוספת שנערכה אתמול בכפר עתיל. במסגרת אותה לפעולה, כוחות ממנהלת התיאום והקישור אפרים, בליווי יחידת הפיקוח ולוחמי חטיבת אפרים, הרסו תשתיות בינוי לא חוקיות שהוקמו בסמוך לגדר הביטחון וברדיוס הקרוב ליישוב זמר, תוך יצירת סיכון ביטחוני מיידי לכלל הגזרה.

גם במקרה זה, העבודות בוצעו בשטח C תוך הפרת צו איסור בנייה.

במערכת הביטחון הדגישו בעקבות הפעילויות: "צה"ל ובתוכו המנהל האזרחי וכלל גופי הביטחון, ימשיכו לפעול לחיזוק הביטחון ושמירת הסדר ביהודה ושומרון, תוך מתן דגש לאכיפת מבנים הפוגעים בביטחון ויציבות האזור".