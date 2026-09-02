פנייה דחופה הוגשה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, על רקע נתונים חדשים שהציגה מפלגת הדמוקרטים המצביעים על עליה חדה, לכאורה, בהיקף ובחומרת האיומים המופנים כלפי יו"ר המפלגה יאיר גולן.

מנכ"ל מפלגת 'הדמוקרטים', עומר לובטון גרנות, הזהיר כי אף על פי שמשטרת ישראל הגדירה את רמת הסכנה הסובבת את גולן בדרגה 4 מתוך 6, הוועדה המייעצת לאבטחת אישים אינה מעניקה לו את המענה הנדרש. "אדוני השופט, פנית כדי לעשות סדר, אך הוועדה המייעצת בזה לערכי הדמוקרטיה הישראלית והחליטה לשחק בחיי אדם. איננו יכולים להשלים עם ביזוי עמדתך ועם הפקרת חייו של יו"ר המפלגה".

המפלגה דורשת מוועדת השרים לענייני שב"כ לפעול משיקולים ענייניים ולהורות באופן מיידי על תגבור האבטחה סביב גולן, כפי שנעשה במקרה של גדי איזנקוט.