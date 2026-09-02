צה"ל אישר היום (רביעי) לראשונה באופן רשמי כי בגדוד רותם של חטיבת גבעתי התקיים בשבת אימון שלא הייתה סיבה מבצעית לקיימו באותו יום, וכי האימון לא הובא לידיעת רב החטיבה.

האישור מגיע לאחר שבמהלך השבוע האחרון טענו חיילים בשיחות עם ערוץ 7 כי האירוע קדם לפרשת הפרמדיקית והיה חלק ממשבר אמון שנוצר בינם לבין מפקדי הפלוגה.

הטענות הועלו על רקע הפרשה שבמסגרתה נשפטו 15 מלוחמי גדוד רותם לעשרה ימי מחבוש, לאחר שסירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית.

חבריהם טענו כי הסירוב לא התרחש בחלל ריק, אלא לאחר תקופה של מתיחות בין חיילי מחלקת ההסדר לבין המפקדים סביב סוגיות הלכתיות ופקודת השירות המשותף.

לדברי הלוחמים, כשבוע וחצי לפני פרשת הנמ"ר החליט מפקד הפלוגה לקיים בשבת תרגול שכלל פינוי פצועים ופתיחת וריד. החיילים טענו כי לא היה צורך מבצעי דחוף שחייב את קיום התרגיל בשבת, וביקשו לדחות אותו למועד אחר.

בשיחות עם ערוץ 7 סיפרו הלוחמים, "שאלנו למה צריך לבצע תרגיל כזה בשבת כשאין בכך הכרח מקצועי או מבצעי". לטענתם, לאחר השבת הם פנו לרב החטיבתי, ששמע את פרטי האירוע והשיב כי אין מקום לבצע תרגיל מסוג זה בשבת כאשר הוא אינו נובע מצורך מבצעי.

כעת מאשר צה"ל את עצם קיום האימון ואת הטענה שלא הייתה סיבה מבצעית לערוך אותו בשבת. "כחלק מהפעילות השוטפת של גדוד רותם במרחב רצועת עזה בתאריך ה-08/08/2026, יום שבת, התקיים תרגיל פלוגתי במרחב הרצועה", נמסר.

בצה"ל הוסיפו כי בעקבות הטענות שעלו מצד החיילים נבדק האירוע. "לאחר קיום התרגיל ולאור טענות שעלו מצד חלק מהחיילים בגדוד, נמצא כי לא הייתה סיבה מבצעית לקיום האימון במהלך יום שבת וכי האימון לא הובא לידיעת רב החטיבה", נמסר.

עוד נמסר כי האירוע תוחקר וכי בעקבותיו התקיים שיח פיקודי בגדוד והופקו לקחים. בצה"ל הכירו גם בפגיעה שנגרמה לחיילים וקבעו, "אישור התרגול פגע באורח חייהם של החיילים".

בעקבות האירוע שוחחו מפקדי הגדוד עם מפקד הפלוגה והבהירו לו כי שגה בהחלטתו. בצה"ל ציינו כי חודדו בפניו דרכי ההתנהלות להבא, וכי המ"פ זומן לבירור עם מח"ט גבעתי.

ההתייחסות הרשמית של צה"ל מצטרפת לדברים שפרסם מוקדם יותר השבוע איגוד ישיבות ההסדר, שכבר אז טען כי לפרשת הנמ"ר קדם משבר אמון. באיגוד התריעו מפני מה שהגדירו "רצף הפרות פקודת השירות המשותף", וטענו כי חיילים נאלצים פעם אחר פעם להתמודד עם קונפליקט בין אמונתם לבין נאמנותם לצבא.

באיגוד הדגישו כי האמון בין המפקדים ללוחמים הוא תנאי לתפקוד המערכת. לדבריהם, נדרשת "מערכת שבה מפקד מבין את חייליו, ומשקף להם את המציאות כהווייתה", ובמקביל על החייל לתת אמון במפקדיו, לבצע את תפקידו ולציית במצב מבצעי לפקודה שעברה את אישור הגורמים המבצעיים והרבנות הצבאית.

באיגוד התייחסו במפורש גם לרקע שקדם לסירוב הלוחמים. "מבירור מעמיק ויסודי עולה שלאירוע הנוכחי קדם משבר אמון מול הפיקוד הישיר, שנבע מאי הקפדה על ההלכה והפקודות תוך הצגת מצג שווא לחיילים, ותרם תרומה משמעותית להכרעתם במקרה", נכתב.

על רקע הדברים קראו באיגוד לצה"ל לבדוק את האירועים שקדמו לפרשה ולטפל בבעיות שעלו. "לאור מורכבות הדברים, הענישה המחמירה שננקטה כלפי החיילים איננה הולמת להבנתנו את התמונה הרחבה המצטיירת בבירור האירוע", מסרו.