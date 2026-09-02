גל האנטישמיות הגואה בניו יורק מוביל את הדור הצעיר בקהילה היהודית לנקוט צעדים מעשיים ולרתום את עולם ההייטק למערכה.

במסגרת יוזמה משותפת של ארגוני המנהיגות IAC EDGE ו-IAC MAGEN, התאספו לא מכבר כמאה יזמים יהודים-אמריקאים להקתון טכנולוגי ייחודי, שכולו מוקדש לפיתוח פתרונות דיגיטליים להתמודדות עם פשעי השנאה המתרבים בעיר מאז כניסתו לתפקיד של ראש העיר זוהרן ממדאני.

המשתתפים חולקו למסלולי תחרות שונים, ובתוך שעות ספורות הציגו אב-טיפוס למערכות מתקדמות מבוססות בינה מלאכותית.

בין הבלוטות שבהן בלטו: אפליקציית 'Rally', המאפשרת לדווח על אירוע אנטישמי בתוך שתי דקות בלבד ולחבר באופן מיידי את הנפגעים לגורמי סיוע; מערכת 'CommunityMap', המשתמשת בטכנולוגיה חכמה למיפוי וחיזוק הרשת הקהילתית; והפיתוח שקטף את המקום הראשון, 'Know Your Officials' - כלי דיגיטלי המאפשר לתושבים לבדוק בקלות מי נבחרי הציבור שאחראים על האזור שלהם, לעקוב אחר פעילותם ולבחון מקרוב את עמדותיהם כלפי הקהילה.

המיזמים נבחנו על ידי שופטים בכירים ממגוון תחומים, ביניהם אבי פלומבאום, יריב בן-ארי, ד"ר מתיאס י. בקר וליטל כרמל.

טל שוסטר, היו"ר המשותפת של ארגון ה-IAC, שוחחה על האתגרים שעומדים בפני הקהילה והצביעה על הקשר הישיר בין התבטאויות של דמויות מפתח בפוליטיקה המקומית לבין תחושת הביטחון ברחובות. לדבריה, התגובה של הצעירים מוכיחה שהם מסרבים לעמוד מנגד מול גל העוינות, ומעדיפים לתרגם את התסכול לעשייה טכנולוגית חיובית שתגן על הציבור.