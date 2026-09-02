צה"ל הודיע כי לוחם מילואים שתועד מתפלל בקבר אלעזר בן אהרן הכהן בכפר עוורתא שבשטח B, סמוך לאיתמר, יתוחקר וייענש משמעתית. באותה העת נכנסו למקום עשרות מתפללים לצורך אמירת סליחות.

על פי דיווח בגלי צה"ל, הלוחם צפוי לעבור תחקור אצל המח"ט ולקבל עונשים משמעתיים בעקבות האירוע. בצה"ל הודו כי מאז תחילת תקופת הסליחות נכנסים עשרות מתפללים לקברי צדיקים בשטח B.

צה"ל הוסיף כי הוא אינו עוצר בשלב זה את התופעה בשל משימות דחופות יותר בגזרה. ההחלטה להעניש את לוחם המילואים עוררה ביקורת חריפה בקרב פעילי גבעות.

הפעיל אריאל דנינו טען כי כניסת יהודים לשטחי B היא תופעה שמתקיימת כבר שנים רבות. "כבר יותר מ-20 שנה שהמתיישבים נכנסים כל יום לשטח B בלי תיאום. זה קורה כל יום. חברי כנסת ושרים נוסעים הביתה דרך שטחי B", כתב.

דנינו הזכיר גם את ציר גלעד שעובר בשטח B ומשמש ככביש מרכזי בשומרון. "די למכור לאנשים את האשליה ששטח B הוא מעבר להרי החושך ואסור ליהודים להיכנס אליו", כתב.

לדבריו, אם צה"ל מעוניין שכל כניסה לשטח B תתואם מולו, המשמעות תהיה פניות רבות מצד תושבי האזור. "אם צה"ל רוצה שיתאימו איתו כל כניסה לשטח B, אחלה. הם יתחילו לקבל 800 טלפונים ביום של אזרחים שרוצים לנסוע מהר ברכה לקדומים", הוסיף.

גם אלישע ירד מתח ביקורת על ההתייחסות לאירוע והדגיש: "זה לא 'בכפר פלסטיני', אלא בקבר אלעזר בן אהרון הכהן הסמוך לאיתמר. ציון שיהודים מתפללים בו רבות בשנים".

ירד טען כי אין איסור חוקי על עצם השהייה בשטח B וכי ליהודים עומדת הזכות לבקר בקברי צדיקים. "מה זאת החרפה הזאת ולמה זה בכלל שווה אייטם?!", כתב.