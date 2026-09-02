ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ נפגש היום (רביעי) עם עשרות מראשי הקהילות והארגונים היהודיים המובילים בעולם. המפגש התקיים במסגרת פורום J50 של משרד החוץ, בהובלת שר החוץ גדעון סער.

גנץ הציג בפני המשתתפים את המציאות ביהודה ושומרון מנקודת מבטו והתייחס לקמפיין הבינלאומי נגד ההתיישבות ומדינת ישראל, שאותו הגדיר כקמפיין של שקרים ודה־לגיטימציה. הוא קרא למנהיגי הקהילות להגיע לאזור ולהכיר מקרוב את המציאות ואת תושביו.

לדבריו, המטרה היא ליצור חיבור ישיר ומתמשך בין הקהילות היהודיות ברחבי העולם לבין יהודה ושומרון. גנץ ביקש מראשי הקהילות לקחת חלק פעיל במאבק ההסברתי ולהשמיע את עמדתם בזירה הבינלאומית.

"המאבק על יהודה ושומרון הוא חלק בלתי נפרד מהמאבק על מדינת ישראל", אמר גנץ. "מול קמפיין שקרים בינלאומי שמנסה לצייר מציאות שאינה קיימת, אנחנו חייבים להשמיע יחד קול ברור המבוסס על אמת ועובדות".

גנץ פנה ישירות למשתתפי הפורום והזמין אותם לחזק את הקשר עם האזור. "אני מזמין אתכם להגיע אלינו, לראות בעיניים ולחבר את הקהילות שלכם ליהודה ושומרון", אמר.

בסיום דבריו הודה גנץ לשר החוץ ולמשרד החוץ על קיום המפגש. הוא הוסיף והודה לראשי הקהילות שהגיעו מרחבי העולם "כדי לעמוד יחד עם מדינת ישראל".