שלט חוצות גדול שהוצב בימים האחרונים באזור פי גלילות עורר סערה לאחר שהתברר כי הוא חלק מקמפיין מיסיונרי המכוון לקהל הישראלי.

בדיקה של האתר שפורסם בשלט העלתה כי מטרתו לעורר ספקות ולהוביל יהודים לבחינה מחדש של אמונתם סביב כתבי הקודש. בעקבות הופעת השלט התקבלו, לפי ארגון "אור לאחים", פניות רבות במוקד החירום שלו.

מנהל המחלקה למאבק במיסיון ובכתות בארגון, בנימין וולקן, פנה בעקבות זאת לקובי מור, מנכ"ל ובעלי חברת השילוט "מגה מדיה". במכתבו דרש להפסיק לאלתר את הקמפיין ולהסיר את השלטים שכבר הוצבו במרחב הציבורי.

וולקן טען כי הפרסום פוגע ברגשות הציבור והביע דאגה במיוחד מחשיפתם של קטינים ובני נוער לתכנים בעלי אופי מיסיונרי. הוא הוסיף כי פעילות המכוונת להמרת דתם של קטינים מנוגדת לחוק בישראל.

"מאחורי הפרסום עומד מיסיונר אשר במקביל מתחזה ל'רב' ועוטה זקן, כיפה, ציצית וטלית", כתב וולקן. לדבריו, "פרסומים מעין אלו בארץ הקודש פוגעים ומצערים עמוקות המוני יהודים שאבותיהם מסרו את נפשם על קידוש השם".

בעקבות הפניות, הלחץ הציבורי והתערבות "אור לאחים", הוסר בשעות האחרונות השלט ממתקן החוצות.