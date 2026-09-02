וינטר מציב תנאי לנתניהו: חוק גיוס לפני הקמת הממשלה - או שלא ניכנס

יו"ר מפלגת "עמך ישראל", תא"ל במיל' עופר וינטר, הצהיר הערב כי מפלגתו תמליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה, אך הציב תנאי ברור לכניסתה לממשלה: העברת חוק שירות שיחייב את כלל הצעירים להתייצב ולתרום עוד לפני השבעת הממשלה. וינטר התייחס גם לביקורת שעוררה תמיכתו בנתניהו והתנצל בפני מי שהתאכזבו מההצהרה.

וינטר פתח בהתייחסות להקמת המפלגה בשבוע שעבר ולהצגת רשימתה. הוא הגדיר אותה "נבחרת נקייה, חדשה, ישרה, נבחרת לוחמת", וטען כי בימים האחרונים גורמים שונים מנסים לפגוע במפלגה באמצעות ספינים, שקרים ומודעות.

לדבריו, "עמך ישראל" מבקשת להציג אלטרנטיבה לפוליטיקה הקיימת ואינה מייצגת מגזר מסוים. "אנחנו לא סקטוריאליים. אנחנו עמך ישראל", אמר, והוסיף כי חברי הרשימה מאוחדים סביב הרצון לפעול למען כלל הציבור.

אחד הנושאים המרכזיים שעליהם התחייב וינטר הוא שילוב הציבור החרדי בצה"ל. "אנחנו מתכוונים להביא לשילוב הציבור החרדי בצה"ל בלי פשרות ובלי דחיות. לא עוד מאותו דבר. מה שהיה לא יהיה", הצהיר.

וינטר מתח ביקורת על הממשלה הנוכחית וטען כי מי שלא הצליח במשך שלוש שנים לשלב חרדים בצה"ל, להקים ועדת חקירה שתזכה לאמון ציבורי רחב ולהביא להכרעה ברורה בעזה, לא יצליח לעשות זאת גם בעתיד בהרכב הנוכחי. לדבריו, אם "עמך ישראל" תהיה חזקה בממשלה הבאה, מפלגתו תפעל לקידום הנושאים הללו.

בהמשך התייחס וינטר להצהרתו מלפני כמה ימים שלפיה מפלגתו היא חלק ממחנה הימין ותמליץ על נתניהו לראשות הממשלה. לדבריו, מבחינת החלופות הקיימות מפלגתו אינה רואה את עצמה הולכת עם אביגדור ליברמן, נפתלי בנט ואחרים שלדבריו כבר הקימו ממשלה עם "תנועת האחים המוסלמים".

לצד זאת סיפר כי קיבל גם תגובות מאנשים שהתאכזבו מההחלטה לתמוך בנתניהו לאחר שהמפלגה הציגה את עצמה כבשורה חדשה. "ראשית, אני מבקש להתנצל בפני מי שהתאכזב. אנחנו תמיד נגיד לכם את האמת. לא נשקר", אמר.

וינטר הבהיר כי התמיכה בנתניהו אינה מבחינתו התחייבות לכניסה בכל תנאי לממשלה בראשותו. "אנחנו לא משרתים אדם, אלא משרתים עם", אמר, והודיע כי מפלגתו לא תיכנס לממשלה אם חוק השירות לא יעבור עוד לפני הקמתה.

"כל צעיר בגיל שירות יתייצב בפני המדינה. אין מגזר מעל החוק. מי שישרת, יקבל. מי שיתרום יותר, יקבל הרבה יותר", הצהיר וינטר. לדבריו, לוחמים ומשרתי מילואים יוצבו בראש סדר העדיפויות הלאומי.

וינטר הדגיש כי לא יסתפק בהתחייבות עתידית או בסעיף בהסכם קואליציוני. "חוק השירות יעבור לפני השבעת הממשלה. לא הבטחה, לא סעיף בהסכם קואליציוני ולא 'אחרי שנקים ממשלה'. אף אחד לא יחרטט אותנו", אמר.

הוא דחה גם את האפשרות שחברי הרשימה יתפזרו בין מסגרות פוליטיות אחרות. "אנחנו לא מחפשים סידור עבודה", אמר, והוסיף כי חברי המפלגה לא יצאו לדרך מתוך שיקולים אישיים אלא כדי לקדם את הדרך שהציגו.

לקראת הבחירות הוא העריך כי תהיה הצבעת מחאה משמעותית. הוא פנה לצעירים ולצעירות שלדבריו חשים שאין להם למי להצביע ואמר, "עמך ישראל הוא הבית שלכם".

וינטר הוסיף כי המפלגה אינה שוללת חיבורים פוליטיים, אך לדבריו הם ייעשו רק עם "אנשים חדשים ונקיים". הוא אמר כי דלת המפלגה פתוחה בפני מי שרוצה "לתקן ולשים את טובת עם ישראל בראש מעייניו", מי שאינו "נגוע בשבעה באוקטובר" ומי שמבקש לשנות את השיח המפלג והאלים.

יוסף חדאד צילום: Avshalom Sassoni/Flash90

יוסף חדאד, מועמד מפלגת "עמך ישראל" וסגנו של עופר וינטר, הבהיר כי אנשי המפלגה אינם מתכוונים לוותר על עקרונותיהם תמורת תפקידים או שריונים. לדבריו, חברי הרשימה מאוחדים ונכנסו לפוליטיקה כדי לשנות את המציאות הקיימת ולהשפיע מתוך ממשלת ימין רחבה.

חדאד אמר כי המפלגה לא תהיה חלק מממשלה שלא תקבל את הדרישות והתיקונים שתציג, והדגיש כי אלה יוצגו לציבור בשקיפות. בין היעדים שהציג: שותפות רחבה יותר בנטל בין כלל חלקי החברה, חיזוק מעמדה של ישראל באזור והובלת שינוי במדיניות הביטחונית.

לדבריו, "עמך ישראל" רוצה לראות את עופר וינטר מכהן כשר הביטחון, מתוך תפיסה שהוא יוכל להוביל שינוי במערכת הביטחון ולהביא להכרעה בזירות השונות. בנוסף אמר כי המפלגה תדרוש משרד הסברה בעל השפעה ותקציב משמעותי, שיפעל בזירה הבינלאומית למען ישראל.

חלק מרכזי בדבריו הקדיש חדאד לחברה הערבית. הוא טען כי למפלגה כבר יש תמיכה משמעותית בקרב ערבים ישראלים וכי יעדה הוא להביא שני מנדטים מהחברה הערבית, גם מצד מי שלא הצביעו בעבר למפלגות ימין.

לדבריו, סדר העדיפויות של הציבור הערבי מתמקד בביטחון אישי, רווחה, חינוך ועתיד טוב יותר, ולא בסוגיה הפלסטינית. חדאד אמר כי מפלגתו מתכוונת להציב במרכז את המאבק בפשיעה ובפרוטקשן, ובמקביל לחזק לדבריו את הזהות הערבית-ישראלית במוסדות החינוך.

חדאד פנה גם לצעירים ואמר כי המפלגה מבקשת להיות עבורם בית פוליטי חדש. לדבריו, הדור שהתבלט מאז 7 באוקטובר ראוי לנציגים חדשים שיפעלו למענו בלי "פוזה ובלי פילטרים".