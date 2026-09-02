שני הרוגים ופצוע קשה בתאונה חזיתית בצפון

שני גברים כבני 30 ו-40 נהרגו הערב (רביעי) בתאונת דרכים חזיתית בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 675, סמוך למחלף גדעונה. גבר בשנות ה-30 ואישה בת 37 נפצעו באורח קשה ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים העמק.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה מצאו את שני הגברים כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובלים מחבלות משמעותיות. לאחר ביצוע בדיקות רפואיות נאלצו הצוותים לקבוע את מותם במקום.

שלושה צוותי כיבוי והצלה מתחנת עפולה הוזעקו אף הם לזירת התאונה, שהוגדרה בכבאות והצלה כתאונה חזיתית בין שני כלי רכב פרטיים. לוחמי האש פעלו באמצעות כלים הידראוליים לביצוע פעולות חילוץ מורכבות של שני ההרוגים שנלכדו בכלי הרכב.

רב-רשף מיכאל גולדנברג, מפקד האירוע, סיפר, "מדובר בתאונת דרכים חזיתית וקשה מאוד בין שני כלי רכב. עם הגעתנו לזירה זיהינו שני לכודים כאשר גורמי הרפואה קובעים את מותם".

גולדנברג הוסיף כי לוחמי האש פעלו לחילוץ השניים מתוך כלי הרכב. "לוחמי האש פועלים באמצעות כלים הידראוליים לחילוצם מכלי הרכב", אמר.

חובשי מד"א רועי פולקוב ואלעד כהן סיפרו כי באחד מכלי הרכב היו שלושה נפגעים, בהם שני ההרוגים וגבר בשנות ה-30 שהיה בהכרה ומצבו הוגדר קשה. ברכב השני נמצאה אישה בת 37 שנפצעה גם היא באורח קשה.

"הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים", סיפרו החובשים. שני הפצועים פונו לבית החולים העמק להמשך טיפול.

שוטרי מחוז צפון ובוחני תאונות הדרכים של משטרת ישראל הגיעו לזירה והחלו בחקירת נסיבות התאונה. השוטרים פעלו במקום גם להכוונת תנועת כלי הרכב.