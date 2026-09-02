יהודה פוליקר עלה הערב (רביעי) להופעה בהיכל התחברות כשהוא מחובר לבלון חמצן, מספר שבועות לאחר שחשף כי הוא מתמודד עם פיברוזיס ריאתי. למרות המחלה והקשיים בנשימה, פוליקר ממשיך להופיע בפני הקהל.

מטעמו של הזמר נמסר כי מאז חשיפת מחלתו הוא אינו מרגיש צורך להסתיר את ההתמודדות גם במהלך ההופעות. "מאז חשיפת המחלה הרגיש שאין לו מה להסתיר מהקהל וזה חלק ממנו. כמו המגבר של הגיטרה שלו", נמסר.

עוד הוסיפו מטעמו, "הוא מנצח כל הופעה מחדש ולא מוותר לעצמו". לדבריהם, לפוליקר חשוב גם לנצל את חשיפת ההתמודדות האישית כדי להעלות את המודעות לפיברוזיס ריאתי ולסייע לחולים אחרים.

בחודש שעבר חשף פוליקר לראשונה כי הוא מתמודד עם המחלה. בריאיון לחדשות 12 סיפר, "לפני קצת יותר משנה עשיתי בדיקות, ולצערי גילו שיש לי פיברוזיס ריאתי. מאז התחילה תקופה של קושי בהליכה ובנשימה".

לדבריו, הקושי מורגש בעיקר בזמן תנועה. "כשאני יושב אני כמעט לא מרגיש את זה, אבל אחרי כמה צעדים כבר קשה לי לנשום", סיפר.

פוליקר סיפר כי הוא ישן בלילות עם חמצן ונוטל תרופות שנועדו להאט את התקדמות המחלה. הוא העריך כי שנות העישון, העבודה עם חומרים כימיים במספרה והילדות באזור התעשייה של חיפה תרמו להתפתחותה.

לצד ההתמודדות, פוליקר הבהיר כבר עם חשיפת המחלה כי אינו מתכוון לוותר על המוזיקה. "יש רגעים שבהם אני חושש לפני העלייה לבמה, אבל ברגע שאני עולה, שם את הגיטרה ומתחיל לשיר - אני שוכח מהכול", אמר.

גם האפשרות להפסיק להופיע עולה לדבריו מעת לעת, אך הבמה נותרה חלק מרכזי בחייו. "בלי לשיר, בלי לנגן ובלי לעמוד על הבמה - אני כבר לא אהיה אותו הדבר", אמר.