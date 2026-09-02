ערב עיון לרגל השקת הספר "אוצרות תורת משה" הוקדש לדמותו ולמורשתו של הרב משה צוריאל זצ"ל.

לאורך הערב תיארו בני משפחתו, רבנים ותלמידים את בקיאותו בחלקי התורה, את שקידתו ואת השיטה שהנחתה אותו בלימוד - סדר, חזרה, שינון וניצול הזמן.

נכדו, הרב דניאל צוריאל, שייצג את המשפחה, סיפר על הקשר העמוק של סבו לישיבה שאירחה את הערב. לדבריו, גם בשעת מחלתו חשש הרב צוריאל מביטול תורה של התלמידים, והדרך להנציח את דמותו היא להמשיך ללמוד את תורתו ולהביא לדפוס את הכתבים שהותיר אחריו.

הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב דוד לאו, הציג את הספר לא רק כאוצר של ידיעות, אלא כמדריך מעשי בדרך לגדלות בתורה. הוא הדגיש את ההתמדה, ההעמקה והשאיפה להרחיב את הידיעות בכל חלקי התורה, והתייחס גם לקשר שבין לימוד לתשובה בחודש אלול ולתמיכה שקיבל הרב צוריאל ממשפחתו.

הרב מאיר צוריאל דימה את דמותו של הרב צוריאל לארז ולתמר - תלמיד חכם בעל ידיעות רחבות שהעניק מתורתו לאחרים. לדבריו, הספר מבקש ללמד כיצד לשאוף להקפת התורה כולה באמצעות התמדה וחזרה, והוא נזכר בשמחה הגדולה של הרב בכל פעם שספר נוסף יצא לאור.

רב היישוב שובה, הרב רפאל חדד, סיפר כי הקשר בינו לבין הרב צוריאל החל עוד כשהיה תלמיד צעיר והתפתח לאורך השנים ללימוד, שיחות והדרכה. הוא תיאר את העבודה שנעשתה באיסוף החומרים ובהקלדת מאות עמודים, והדגיש את המסר שקיבל מהרב: לא להסתפק בהעברת ידיעות, אלא להראות את יופייה של התורה ולעורר רצון ללמוד ולהפיץ אותה.

רב אלוני הבשן ותלמידו הקרוב של הרב, הרב יהונתן סנדרס, התייחס לעבודה המשותפת בהוצאת ספריו של הרב צוריאל. הוא סיפר על קצב העבודה יוצא הדופן, על השעות הרבות שהקדיש הרב מדי יום לעיון בחומרים ועל ההערות שהיה שולח כבר בשעות הבוקר המוקדמות, לצד אהבתו לכתבי הראי"ה קוק והכרת הטוב שחש כלפי הישיבה וראשיה.

ראש הישיבה, הרב שלמה לוי, הדגיש את ישרותו של הרב צוריאל ואת נכונותו להביע את עמדתו ההלכתית גם כאשר ידע שהיא עלולה לעורר תגובות. לדבריו, הרב ביקש להפיץ תורה ולחזק אנשים מבלי לחפש מעמד וכבוד, ולפני פטירתו ביקש שימשיכו במפעל הוצאת ספריו.

בנו, הרב אברהם צוריאל, חתם בזיכרונות מחיי היום יום לצד אביו ותיאר אדם ששינן וחזר על לימודו ללא הרף והקפיד לדעת את המקורות במדויק. לצד עולמו התורני סיפר על אהבתו לתלמידיו ועל האחריות שחש להשיב לשאלות הלכתיות, וכן על ענוותנותו, אהבתו לארץ ישראל ומעשי חסד וצדקה שעשה בסתר למען אנשים שנזקקו לעזרה.