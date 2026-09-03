ראש העיר ניו יורק, זוהרן ממדאני, ביקר אתמול (רביעי) בחנות יודאיקה בשכונה החרדית בורו פארק שבברוקלין, לקראת ראש השנה, ונפגש עם מנהיגים ועם תושבים מקומיים.

בקטעי וידאו ששיתפו כלי תקשורת מקומיים נראה ממדאני מסייר בחנות ומשוחח עם אנשי הקהילה. במהלך הסיור הציג בפניו אחד התושבים דבש, ואדם אחר הדגים עבורו את תקיעת השופר.

ממדאני איחל למשתתפים "שנה טובה" ואמר לאחד מכלי התקשורת שסיקרו את האירוע: "איזה כיף להיות כאן, במיוחד לפני הימים הנוראים, ולאחל לכולכם שנה טובה. אני באמת מעריך את קבלת הפנים ואת השיחות".

עם זאת, ביקורו של ממדאני - הידוע בעמדותיו התקיפות נגד ישראל - הוביל גם לעימות. אישה שנראתה נסערת ניגשה אליו והאשימה אותו בהתגברות התקריות האנטישמיות בעיר. "בגללך יש לנו כל כך הרבה אנטישמיות... יש לך כל כך הרבה חוצפה להגיע לכאן", הטיחה בו.

לפני כחודש התקיימה פגישה מתוחה בדלתיים סגורות בלשכתו של ממדאני, שבה ישבו עשרה רבנים מהזרמים השונים ביהדות ארה"ב במשך שעה איתו ותקפו את התנהלותו האנטי-ישראלית.

במהלך השיחה הציגו מנהיגי הקהילה קו אחיד ותקיף. הם הבהירו לו כי קריאותיו הפומביות נגד מדינת ישראל, התחייבותו לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו וקריאותיו להפגין נגדו בעת ביקוריו בעיר מעוררות תחושת חוסר ביטחון קשה בקרב התושבים היהודים, ופוגעות באופן ישיר ביכולתם לשתף פעולה עם ממשלו.

גם הנציגים הרפורמים והקונסרבטיביים, שמחזיקים בדרך כלל בקו ביקורתי כלפי ישראל, אמרו לממדאני כי התבטאויותיו גורמות לעלייה באנטישמיות ואף מעודדות אותה.

הפגישה התקיימה על רקע נתונים עדכניים שפרסמה משטרת ניו יורק (NYPD), המצביעים על עלייה של 8.5% באירועי השנאה נגד יהודים במהלך שבעת החודשים הראשונים של השנה. הנתונים מלמדים כי פשעים אלו מהווים כ-57% מכלל פשעי השנאה שנרשמו ברחבי העיר. בחודש יולי לבדו נרשמה קפיצה חדה של 53% בפשעי שנאה נגד יהודים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

כמה מהמשתתפים סיפרו כי ניכר היה שגם כעת ממדאני אינו מקשר בין התקפותיו החריפות על ישראל לבין העלייה באנטישמיות, ועל כן ביקשו הנציגים להציב בפניו את הטענות באופן נחרץ.