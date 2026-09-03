נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוחן את האפשרות להכריז באופן רשמי כי הלחימה מול איראן הגיעה לסיומה, כך נחשף הבוקר בעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

על פי הדיווח, הנשיא ניהל שיחות חסויות עם גורמים בכירים בסוגיה האם לצאת בהצהרה פומבית לגבי סיום הלחימה, ומקורות אמריקניים מציינים כי בשלב זה עמדתו נוטה לכיוון חיובי.

בבסיס תפיסתו של הממשל עומדת ההערכה כי המנגנון הכלכלי והסנקציות הציבו מחנק שיאלץ את השלטון האיראני לנטוש את שאיפותיו הגרעיניות או שיביאו לקריסתו הפנימית.

במקביל למגמה זו, שר המלחמה פיט הגסת' חתם על הוראה להארכת פריסת הכוחות האמריקניים ברחבי המזרח התיכון עד לשנת 2027. ההחלטה כוללת שימור נוכחות של 50 אלף חיילים, 19 כלי שיט מלחמתיים, מערכים להגנה אווירית שטייסות קרב, צעד אשר לפי הדיווחים מקשה ומגביר את הנטל על הכוחות המשרתים באזור.

גורמים שעודכנו בפרטי המדיניות האמריקנית הבהירו כי היעד הנוכחי אינו חזרה ללחימה בעצמות גבוהות או הרחבת העימות.

שאיפת דרג פיקוד הצבא היא להתמיד בפעילויות ממוקדות, במתכונת הצעדים שננקטו ביומיים האחרונים, במטרה לצמצם את רמת הסיכון הנשקפת לספינות מצד כוחות איראניים.