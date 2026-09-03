המטבעה האמריקאית השיקה הלילה (חמישי) מטבע לאספנים בשווי דולר אחד עם דיוקנו של הנשיא טראמפ.

המטבע הושק לרגל חגיגות 250 שנים לאמריקה. על המטבע מופיע הכיתוב "In god we trust" לצד דיוקנו של הנשיא.

מסביב למטבע מופיע הכיתוב "Liberty 1776-2026"בהודעה שפרסמה המטבעה האמריקאית נמסר כי "המהדורה המיוחדת לוכדת את הרוח, הגאווה והמורשת של אומה המתקרבת ליום השנה ההיסטורי שלה.

המטבע נוצר כדי לחגוג אבן דרך לאומית היסטורית זו, עם עיצוב ציון דרך חד פעמי שנועד להפוך לתוספת בולטת לאוספים מודרניים". המטבע החדש הושק במחיר של 61 דולר לגליל של 25 מטבעות, וכן 154.5 דולר לגליל של 100 מטבעות.

USMINT Announces Trump $1 Coin

המהדורות הראשונות שהושקו באתר האינטרנט של המטבעה האמריקאית נרכשו בתוך זמן קצר, ונרשם ביקוש גדול למטבעות נוספים.

זו הפעם הראשונה במאה השנים האחרונות שדיוקנו של נשיא חי מופיעה על מטבע זיכרון. על פי החוק הפדרלי אסור להטביע את דיוקנו של נשיא חי על מטבע זיכרון, אולם בעלי בריתו של הנשיא טראמפ בקונגרס מנסים להעביר הצעת חוק שתאפשר את הופעת דיוקנו של טראמפ על המטבע באופן חד פעמי.

לטענתם, מטבע של חצי דולר שהונפק לציון 150 שנה לאמריקה בשנת 1926, הציג את דיוקנו של הנשיא דאז קלווין קולידג'. שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, אמר בחודש מאי כי הוא מתכנן להנפיק גם שטר של 250 דולר עם דיוקנו של טראמפ.