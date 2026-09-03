משפחת פישר היא משפחה מוכרת ואהובה בקריית יערים. לפני שנתיים וחצי איבדו חמשת ילדי המשפחה את אימם. השבוע הם ליוו למנוחות גם את אביהם, יניב ז"ל, שנפטר לאחר מחלה קשה.

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חמישה אחים נותרו יתומים מאב ומאם. הצעיר שבהם בן 11 וחצי בלבד.

השבעה הסתיימה, המנחמים חזרו הביתה, אבל להם אין אבא ואמא שיחבקו וינחמו אותם. אין מי שידאג לפרנסת הבית, לצרכים היומיומיים ולכל מה שעוד מחכה להם בדרך.

הם זקוקים כעת למעטפת שתלווה אותם לאורך זמן: להוצאות המחיה, ללימודים, לתמיכה ולביטחון שיש מי שעומד מאחוריהם גם בשנים הבאות.

אנחנו לא יכולים להחזיר להם את אבא ואמא. אבל אנחנו יכולים לדאוג שהם לא יישארו לבד. כולנו נכנסים מתחת לאלונקה ותורמים עכשיו למען ילדי משפחת פישר.

לא משאירים חמישה אחים להתמודד לבד עם האובדן ועם החיים שאחריו. פותחים את הלב ותורמים. לחצו כאן לתרומות>>>