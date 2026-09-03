מחקר מדעי חדש שפורסם בכתב העת Disaster Medicine and Public Health Preparedness בחן את דפוסי הפעולה של צוותי המחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד במהלך אירועי 7 באוקטובר.

ממצאי המחקר מצביעים על כך שהלקחים שנצברו בבית החולים במהלך אירועי 7 באוקטובר עשויים לשמש בסיס מקצועי לבתי חולים ברחבי העולם בהיערכות למצבי מלחמה ואירועי קיצון.

את המחקר הוביל פרופ' אדם רוז מבית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית, בשיתוף מקסימיליאן נרלנדר, דוקטורנט במרכז לרפואת אסונות וטראומה באוניברסיטת Linköping בשוודיה וחוקר אורח באוניברסיטה העברית, וד"ר דברה ווסט, שניהלה בעבר את המלר"ד באסותא אשדוד.

המחקר התבסס על ראיונות עומק מקיפים עם אנשי הרפואה והמינהל שפעלו במלר"ד ביום המתקפה, וניתוח הנתונים בוצע על ידי צוותי המחקר מישראל ומשוודיה.

מן הנתונים עולה כי הכשרות ותרגולים שנערכו לאורך שנים יצרו רמת מוכנות שאפשרה לצוותים לפעול באופן מיידי ואינטואיטיבי עם הפעלתו של מתווה החירום. הדבר אפשר להפנות את מרב המשאבים והקשב לטיפול בפצועים ולהתמודדות עם אתגרים בלתי צפויים, במקום להידרש ללמידת הנהלים בזמן אמת.

עוד צוין כי הגדרת התפקידים, העבודה הקבוצתית, הגמישות התפקודית, נוכחות המנהלים בשטח והמבנה הממוגן של המלר"ד אפשרו להעניק טיפול רפואי רציף גם בעת מטחי רקטות, ללא צורך בהפסקת הטיפול או בהעברת מטופלים.

לצד נקודות החוזק, הציגו החוקרים המלצות לשיפור המערך הלאומי, ובהן שדרוג מנגנוני העברת המידע, שיפור התיאום בין כלל גורמי הבריאות במדינה וויסות הנפגעים בעת מלחמה, במטרה לחזק את מוכנות המערכת לאירועים עתידיים.

ד"ר גלית קאופמן, מנכ"לית בית החולים, אמרה כי "המחקר הזה הוא בראש ובראשונה הוקרה למאות אנשי ונשות הצוות שפעלו במקצועיות, במסירות ובאומץ באחד הימים הקשים שידעה מדינת ישראל. אנחנו גאים בכך שהניסיון שנצבר בבית החולים נבחן על ידי חוקרים מובילים מהארץ ומהעולם, והופך כיום לידע מקצועי שיכול לסייע לבתי חולים נוספים להיערך טוב יותר למצבי חירום. לצד ההכרה בחוזקות, אנחנו מאמינים שגם היכולת ללמוד, להשתפר ולהפיק לקחים היא חלק בלתי נפרד מהמצוינות המקצועית שלנו".

ד"ר חגית סרבגיל־ממן, מנהלת רפואית ומשנה למנכ"לית, הוסיפה: "ביום הקשה ביותר שידעה מדינת ישראל, כשעוד היינו בתוך אי־ודאות עצומה וניסינו לעכל את ממדי האירוע, שאבנו עוצמה מהעשייה במלר"ד ומהיכולת שלנו לטפל בפצועים שהמשיכו להגיע. ברגעים האלה שנים של תרגול והיערכות הפכו למציאות - הצוותים ידעו בדיוק מה לעשות ופעלו יחד במקצועיות יוצאת דופן".