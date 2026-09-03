פרסום ראשון. מועצת התכנון העליונה (מת"ע) עתידה לקדם אישור של 1,516 יחידות דיור חדשות באזורי יהודה, שומרון ובקעת הירדן, לצד הסדרה ניהולית ומלאה של שלושה יישובים.

המהלך, שמובל על ידי שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', נועד לחזק את האחיזה בשטח ולתת מענה לצורכי הפיתוח והביקוש הגובר.

במסגרת תוכניות הבנייה במרחב מועצה אזורית שומרון, יקודמו שלושה פרויקטים לשלב ההפקדה: ביישוב מעוז (מעוז צבי), שהוקם בשנת 2001 כחלק מההתיישבות הצעירה, תקודם תוכנית של 101 יחידות דיור אשר תביא להסדרתו הרשמית לאחר שנים של מאבק. ביישוב עלי זהב תופקד תוכנית לבניית 259 יחידות דיור חדשות כדי לתת מענה לביקושים הרבים במקום, וביישוב פדואל יקודם אישורן של 95 יחידות דיור.

במועצה אזורית בנימין יקודמו שתי תוכניות מרכזיות: ביישוב עדי עד, שנוסד בשנת 1998, תופקד תוכנית לבניית 219 יחידות דיור שתביא אף היא להסדרתו הסופית. במקביל, ביישוב טלמון תקודם למתן תוקף תוכנית לבניית 200 יחידות דיור, מהלך שיאפשר הרחבה ופיתוח ניכרים.

באזור בקעת הירדן תופקד תוכנית בניין עיר (תב"ע) בהיקף של 281 יחידות דיור ביישוב החדש עין ייט"ב. יצוין כי הקמת היישוב אושרה בקבינט המדיני-ביטחוני בדצמבר 2025, ובהמשך חתם אלוף הפיקוד על תחום השיפוט ומשרד הפנים הפיק עבורו סמל יישוב רשמי. קידום התב"ע במקום צפוי להוביל לקליטתן של מאות משפחות חדשות.

כמו כן, ביישוב מעלה עמוס שבמועצה אזורית גוש עציון, המאופיין בביקוש גבוה למגורים, תקודם למתן תוקף תוכנית לבניית 365 יחידות דיור.

השר סמוטריץ' ציין כי "קידום התכניות בהיקפים הללו, בבנימין ובשומרון בגוש עציון ובבקעת הירדן, זה דבר מרגש ומשמח, אך לא פחות מכך חשוב עבור יציבותה, ביטחונה וחוסנה של מדינת ישראל.

צריך לזכור כי בקעת הירדן שומרת על גבולנו ממזרח, והשומרון בנימין וגוש עציון שומרים על עפולה ונתניה, כפר סבא, מודיעין וקרית גת. מול ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן שרוצה להחריב ולהקים מדינה פלסטינית השולטת על עזריאלי ונתב"ג, אנחנו מסדירים את היישובים עדי עד, מעוז (מעוז צבי) ועין ייט"ב. לא בדיבורים אלא במעשים. אנו נמשיך להוביל תנופת בנייה והסדרה רחבה כי הארץ הזו שייכת לנו".