יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין, מתייחס למשקעי העבר מול השר בצלאל סמוטריץ' איתו סיכם על ריצה משותפת.

"אפשר גם לסלוח. אנחנו בחודש הרחמים והסליחות ואני סולח לא מן השפה ולחוץ. כנראה שלא התנסיתם בלחץ של קמפיינים פוליטיים שמתוכו הוא אמר את הדברים. אני התנסיתי ואני יכול להבין איך אדם מגיע לזה. אני שכחתי את זה כבר", הסביר פייגלין בראיון ל-103FM.

לדבריו, השילוב בין הרשימות תחום בזמן. "אנחנו רצים בבלוק טכני. אנחנו מפלגה נפרדת לחלוטין ממפלגת הציונות הדתית, מעריכים אותה, אך נריץ קמפיין נפרד ונפעל בנפרד אחר כך.

אחרי הבחירות כל אחד הולך לדרכו, חד משמעית. אני מאמין שאנחנו הולכים להכניס חמישה חברי כנסת בבחירות הקרובות, והחיבור עם סמוטריץ' יביא מספר דו ספרתי של מנדטים", סיכם.