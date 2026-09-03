משרד האוצר עדכן הבוקר (חמישי) כי הצו להוזלת מס הבלו על הדלק בשיעור של 50 אגורות ייכנס לתוקף בתחנות הדלק בחצות הלילה שבין ראשון לשני - ותעריף ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7.75 שקלים.

מדובר במהלך שהורה לקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וספג ביקורת וטענות שמדובר ב"כלכלת בחירות". עם זאת המהלך עבר את הייעוץ המשפטי של המשרד ואושר.

שלשום עלו מחירי הדלק ב-16 אגורות והביאו את התעריף לשיא כך שליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בשירות עצמי עולה 8.25 שקלים.

את הסיבות לשינויים בתעריפים פירטה מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, בת שבע אבוחצירה. היא הסבירה כי העלייה נבעה מכמה פרמטרים שונים: התייקרות של כ-6% במחירי הבנזין בשוק העולמי, שקוזזה בחלקה בזכות היחלשות הדולר בכ-3%.

שני מדדים אלו גילמו תוספת של כ-10 אגורות למחיר הדלק. לצד זאת, עדכון רכיב הבלו שביצעה רשות המסים בהתאם למדד הוסיף כ-5 אגורות נוספות, ועדכון מרווח השיווק החצי-שנתי הוסיף אגורה אחת. שילוב כל המדדים הללו הוביל לזינוק הכולל בשיעור של 16 אגורות.