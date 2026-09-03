ראשי פורום "הביתה" אליאב ליבי ויהושע שרמן, המייצגים אבות שכולים, שיגרו מכתב ליו"ר מפלגת "עמך ישראל" עופר וינטר, בו הביעו חשש מהתעקשותו שלא להידבר עם ראשי מפלגות הימין.

בפנייתם מביעים השניים חשש כבד מפני בזבוז מנדטים של מחנה הימין, דינמיקה שלדבריהם עשויה לסלול את הדרך לעליית ממשלת שמאל הנשענת על הסיעות הערביות, ובכך להסב נזק כבד להתיישבות ביהודה ושומרון.

בפורום מפרטים את התרחבות האחיזה בשטח לאורך התקופה האחרונה, הכוללת הקמת חוות ונקודות יישוב חדשות בשטחים הפתוחים, לצד השאיפה המרכזית לזנוח את הקונספציה של הסכמי אוסלו ולהוביל להחלת ריבונות.

לפי ניתוח חברי הפורום, אובדן של קולות ימין בקלפיות יעמיד בסכנה ממשית את ההישגים הללו, כמו גם את עתידה הביטחוני והלאומי של המדינה.

על רקע זה, קוראים הכותבים לווינטר להסתמך על עברו הפיקודי והקרבי בצה"ל, ולדחוק שיקולים פרטיים לטובת שילוב זרועות פוליטי בימין.

"שב בחדר סגור עם ראשי מפלגות ימין נוספות, ואל תצאו משם עד שתתאחדו", נאמר מכתב.

בפורום חותמים את הפנייה בקביעה כי איחוד שורות הוא המהלך המתחייב היחיד שיבטיח את המשך שגשוג ההתיישבות ואת ביטחון הדורות הבאים.