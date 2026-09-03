עשרות שוטרים של המחוז הצפוני פשטו הבוקר (חמישי) על מספר יעדים במושבה יבניאל במסגרת מבצע אכיפה ממוקד, במסגרתו עוכבו לחקירה 16 קטינים ובגירים מסביבתם הקרובה, בחשד למעורבות בניהול ועריכת נישואים בניגוד חוק.

הפשיטה הבוקר מהווה שלב דרמטי נוסף בחקירה סמויה וממושכת שמנהלת המשטרה בחודשים האחרונים סביב התופעה, שלדברי גורמי האכיפה מתרחשת בתוך קהילה קטנה וסגורה שמרכז פעילותה ביישוב. רק לפני מספר שבועות ביצעו שוטרי המחוז הצפוני גל מעצרים קודם, במסגרתו עיכבו לחקירה למעלה מ-20 חשודים נוספים בחשד למעורבות במקרים דומים במקום.

על פי ממצאי החקירה, עולה החשד המבוסס כי חלק מהמעורבים נישאו בפועל בתקופה האחרונה, בעוד שבמקרים אחרים כבר הוחל בהכנות ממשיות לקראת קיום טקסי חתונה בלתי חוקיים נוספים. במשטרת ישראל מתארים דפוס פעולה שיטתי ומתוחכם שנועד להקשות על כוחות האכיפה לאתר את הטקסים ולתעד אותם.

בין היתר, נערכות החתונות לעיתים קרובות בשעות הבוקר המוקדמות ובנוכחות מצומצמת וסדורה של משתתפים, כאשר מקום קיומו של הטקס אינו נמסר למשתתפים מראש ונשמר בסוד.

אחד המאפיינים הבולטים שעלו בחקירה הוא האיסור המוחלט שהוטל על הנוכחים להכניס למתחם מכשירי טלפון ניידים או לצלם את האירוע, מתוך חשש שיישארו ראיות מצולמות לטקס הנישואין האסור. ל

אחר השלמת הטקס הדתי המחתרתי, נהגו המעורבים במקרים רבים לערוך אירוע חגיגי נוסף בהשתתפות בני משפחה ומוזמנים רבים, אשר הוצג כלפי חוץ כ"מסיבת אירוסין" תמימה לחלוטין.